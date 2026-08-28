Věková valorizace starobních důchodů funguje již nyní. Začíná v 85 letech tisícovkou k důchodu navíc, kdo se dožije stovky, dostane další 2 000 korun navíc.
Úctyhodného věku 100 let se ale podle statistik v Česku dožijí jen stovky lidí a ani dosažení 85 let není metou, kterou by Češi snadno překonávali. Současný průměrný věk dožití zůstává pod touto hranicí, u žen je dle údajů Českého statistického úřadu 83 let, u mužů 77 let.
|
Tichý odchod do důchodu. Polovina lidí přestane pracovat ještě před penzí
Novinka, kterou navrhlo ministerstvo práce a schválila vláda, přináší věkovou valorizaci již dříve. Kumulativní částka 3 000 korun je v ní rozdrobená na pět částí, které by důchodci dostávali postupně a v mladším věku.
První zvýšení důchodu by přišlo v 80 letech namísto v 85, bylo by ale jen o pětistovku. V 85 letech, kdy penzisté dostali celou tisícovku navíc, by se jim přidala další pětistovka, celkem by tak důchod měli zvýšený o 1 000 korun. A tak by to šlo každých pět let až do sta, kdy by získali ještě tisícovku navíc (celkem tedy 3 000 korun navíc, stejně jako dnes).
|
Rekordní zájem o předčasný důchod? Není to jen sezonní výkyv, říká ekonom
Komu pomůže pětistovka k důchodu?
Pětistovka měsíčně navíc by podle návrhu Juchelkova ministerstva zvýšila důchod poprvé za měsíc, kdy dotyčný oslaví 80. narozeniny. Návrh přestavil ministr práce spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou v jejich podcastu Schillerka & Juchelka. Někteří sledující reagovali v tom smyslu, že pokud chce stát důchodcům přidávat, měl by jim přidat ve chvíli, kdy si peníze ještě mohou užít, a ne v 80 letech.
|
Důchod po roce bez práce je realita pro mnoho Čechů. Víme, o kolik je nižší
Podle ministra Juchelky ale věková valorizace nemá být o užívání si. „Ta pětistovka není o tom, že by si to mohl někdo užít, nebo nemusel, každý je na tom zdravotně jinak. Ale hlavně aby si mohl zaplatit třeba sociální služby, které mu poskytnou různé neziskovky nebo i LDN na konec jeho života, na to samotné stáří, když už se sám o sebe starat nemůže,“ citoval ministra server České důchody.
Pětistovka, nebo i několik pětistovek navíc mají podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pokrýt hlavně „výdaje na zdravotní péči, léky, kompenzační pomůcky i sociální služby“. Jak ale upozornila Legislativní rada vlády, takové pojetí věkové valorizace dělá z důchodů spíš sociální dávku. „Dosažení určitého vyššího věku a s tím spojené možné zvýšené náklady v důsledku potřeby péče kryje adresně jiná dávka z nepojistných systémů, a to příspěvek na péči,“ uvedli členové rady.
Přesto vládě doporučili návrh schválit, což se 20. července také stalo. Ministerstvo nyní musí návrh dopracovat. Pokud projde novela legislativním procesem ještě letos, účinná bude od 1. ledna 2027.
|
Odchod do důchodu: kritické jsou poslední dva roky před penzí, zjistila analýza
Kolik lidí si polepší?
|Věk
|Zvýšení dosud
|Návrh od roku 2027
|Úhrn dosud / nově
|80 let
|+ 500 Kč
|+ 0 Kč / + 500 Kč
|85 let
|+ 1000 Kč
|+ 500 Kč
|+ 1000 Kč / + 1000 Kč
|90 let
|+ 500 Kč
|+ 1000 Kč / + 1500 Kč
|95 let
|+ 500 Kč
|+ 1000 Kč / + 2000 Kč
|100 let
|+ 2000 Kč
|+ 1000 Kč
|+ 3000 Kč / + 3000 Kč
|Zdroj: Důvodová zpráva MPSV
- První skupina, kterou věková valorizace zasáhne, je ta od 80 do 84 let. Nově dostane k důchodu pět set korun. Bude to sice malé zlepšení, ale pro mnoho lidí: podle důvodové zprávy je v Česku přes 310 tisíc penzistů v této věkové kategorii.
- Lidé mezi 85 a 90 na tom budou stejně (místo tisícovky v 85 letech získají pětistovku v 80 a dalších 500 Kč v 85 letech), zato pro seniory od 90 do 94 let to bude znamenat 1 500 korun navíc oproti dnešní tisícovce.
- Největší zvýšení penze, o celé dva tisíce proti dnešní tisícovce, čeká na penzisty mezi 95 a 100 lety. Nová pravidla věkové valorizace by měla zvýšit průměrný důchod v této skupině o 4,4 procenta na 23 800 korun. Věku 95 let se ale v Česku dožijí jen nižší tisíce lidí, 100. narozeniny oslaví jen několik stovek obyvatel.