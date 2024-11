Mobilní aplikace Partners Banky? Úplný gamechanger, hlásí basketbalista

Už nějakých patnáct let využívá nyní dvaačtyřicetiletý Petr služeb finančně poradenské společnosti Partners. Jejich rozhodnutí založit vlastní banku proto uvítal. „Využívám zde běžný účet, spořicí účet, sdílený spořicí účet a dále tu oba synové mají svůj běžný i spořicí účet,“ vypočítává otec od rodiny, který se třiadvacet let věnoval profesionálně basketbalu a nyní v tomto sportu působí jako funkcionář.

Ze služeb Partners Banky si nejvíce pochvaluje její mobilní aplikaci. „Uživatelské rozhraní její aplikace je za mne nejlepší, co jsem kdy měl. Mám totiž účty i u tří jiných bank, tak mohu porovnat. Vše se zde dá vyřídit během sekund: převody peněz mezi účty, převody do jiných bank…“ popisuje. Pohyby mezi účty se totiž v Partners Bance dají vyřídit snadno, vlastně pouhým tahem prstu. „Vše je hned tam, kde to chci mít,“ chválí si Petr.

Aplikace jej oslovila i přesto, že v ní dosud nevyužívá jednu z jejích největších výhod, tedy možnost navázat si do ní i přístup na jakýkoliv účet jiné banky. „Zatím jsem se k tomu nedostal. Mám většinou bankovní aplikace vedle sebe, ovšem tohle by pro mne byl bonus. Možná to vyzkouším,“ přemýšlí.

Vše na jednom místě

U Partners Banky má Petr zřízený i sdílený účet s manželkou. „Peníze tedy nemáme odděleně. Každý sice využíváme své vlastní účty na placení nějakých svých potřeb, ale ten sdílený slouží k placení výdajů na rodinu. Tedy běžné nákupy oblečení či třeba sportovních potřeb, nic extra,“ přibližuje za svou čtyřčlennou rodinu žijící v Poděbradech.

„Za mne je výhoda v tom, že si peníze pošlu z jednoho účtu na druhý během pěti vteřin a rovnou ze sdíleného účtu mohu platit,“ říká bývalý basketbalista a opět zmiňuje rychlost přeposílání peněz. „U jiných bank totiž právě toto bohužel drhne. Vedle rychlosti oceňuji i skutečnost, že všechny své finanční prostředky vidím v apce. A to včetně dalších finančních produktů, které mám nasmlouvané s Partners poradenstvím, tedy investicemi či pojištěním. Vše mám prostě na jednom místě,“ zdůrazňuje.

Jak už bylo řečeno, oba synové zde také mají své dětské účty. Partners Banka v nich rodičům nabízí možnost zadávat ratolestem různé úkoly, za jejichž splnění se jim připíšou peníze. „Zatím tuto funkci nepoužíváme. Máme v rodině už déle domluvené, že tisícikoruna, co dětem posíláme na začátku měsíce, je spojená s nějakými jejich povinnostmi v domácnosti. Úkoly, které bych tam zadával, jsou tedy v této sumě už obsažené a my jenom kontrolujeme, zda mají vše hotové,“ popisuje. Roli v tom jistě hraje i skutečnost, že chlapcům je čtrnáct a šestnáct let, a mají už tedy nějaké finanční povědomí. „S kluky se o těchto záležitostech bavím. Vědí, že si na účtu můžou přehazovat peníze mezi běžným a spořicím účtem. To dobře chápou. A stejně tak chápou, že spořicí účet slouží k tomu, aby si tam ukládali peníze na to, co si pak budou chtít koupit.“

„Zhodnocení peněz tam samozřejmě není úplně stejné, jako kdyby ty peníze šly třeba někam do dluhopisů. Pro děti mi to ale na začátek přijde ideální,“ dodává k dětskému spořicímu účtu.

„Co tak pozoruji, jeden syn si z běžného účtu dává všechny peníze na spořicí, a když jde do obchodu, jen si těch potřebných dvacet korun přesune na běžný účet,“ směje se Petr. „Ví, že na spořicím účtu je větší zhodnocení než na tom běžném. Což je za mne dobré, že to ví. Někdy mu ale říkám, že si klidně i na tom běžném účtu může nechat nějaké peníze a nemusí to stále přetahovat. Je to ale podle mne nějaký první krok k tomu, aby pochopil, že peníze může takto zhodnocovat,“ pokračuje otec od rodiny.

Účet založí obratem

A jak by Petr sdílený účet Partners Banky doporučil rodině, která dosud funguje s účty oddělenými? „Ať si sami vyzkouší, jestli jim tato banka vyhovuje více než jiná. Zrušení a založení účtu je v dnešní době jednoduché a dá se vyřídit během jednoho dne,“ nadhazuje. „Takže ať si ideálně sami zkusí, jestli je lepší mít výdaje a příjmy domácnosti na jednom účtu. Sdílený společný účet mohou využívat k běžným nákupům – třeba potravin. Pro rodiny, kde si dávají část peněz z platu manžela a manželky stranou na provoz domácnosti, je to ideální,“ doporučuje Petr.

A hned dodává, že velký bonus vidí i v dětských účtech. „Pro širší rodiny jsou skvělé. A bankovní aplikace Partners Banky je úplný gamechanger,“ vrací se ještě jednou k oblíbenému mobilnímu přístupu.