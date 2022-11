Cigarety opustilo 70 procent našich uživatelů, říká šéfka Philip Morris

Tabákový průmysl si s sebou nese značnou historickou zátěž. Co děláte pro to, aby se to zlepšilo? Zasáhl trend udržitelnosti i váš byznys?

Bezesporu ano. Uvědomujeme si dopady na zdraví i společnost, se kterými bylo naše odvětví dlouhodobě spojováno. Před více než deseti lety jsme ale přijali zásadní rozhodnutí stát se společností zodpovědnou za to, co vyrábíme a jak to děláme. Postavili jsme se do čela největší změny v historii našeho byznysu, kterou je budoucnost bez klasických cigaret. Máme i propracovaný program udržitelnosti s konkrétními cíli. Závazky zbavit svět hořících cigaret a jejich kouře, přinášet inovace, které sníží zdravotní dopady, jsou tím nejhmatatelnějším výrazem naší změny i společenské odpovědnosti.

Abych to ilustrovala pár čísly, už loni jsme 99 procent našeho výzkumu a vývoje a 73 procent našich komerčních výdajů směrovali do výrobků bez kouře, do roku 2025 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality v rámci všech našich provozů a do roku 2040 pak klimatické neutrality i v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.

To jsou vaše celosvětové plány, ale co tady v Česku?

U nás jsme oproti nim dokonce napřed. Továrna v Kutné Hoře certifikát uhlíkové neutrality už získala, stejně jako certifikaci, která potvrzuje, že udržitelně hospodaříme s vodou. V celém Česku jsou takové továrny jen dvě. Trend udržitelnosti nás nejen zasáhl, ale troufám si říct, že mu v našem byznysu udáváme směr a tempo.

Jaký je podíl vašich nových bezdýmných produktů na výsledcích hospodaření firmy?

Před spuštěním naší transformace v roce 2015 pocházely prakticky všechny čisté příjmy Philip Morris International z cigaret. V současnosti již téměř jejich třetinu tvoří nové bezdýmné výrobky a tento podíl chceme zvýšit na 50 % již v roce 2025. Naše zařízení na zahřívání tabáku IQOS užívá ve světě přes 19 milionů lidí, což aktuálně nezahrnuje čísla za Rusko a Ukrajinu.

Kolem sedmdesáti procent našich uživatelů už hořící cigarety opustilo úplně. Navíc díky významným akvizicím, které jsme loni udělali na poli farmaceutických firem, se nově soustředíme i na byznys nad rámec oblasti nikotinu, konkrétně na zdravý životní styl a zdraví. Tam chceme zúročit zejména naše vědecké poznatky na poli inhalace. Takže přerod probíhá rychleji, než se nám ještě před pár lety mohlo zdát.

Zařízení IQOS jste na český trh uvedli před pěti lety. Jak se mu u nás daří ve srovnání se světem?

Produktům, které přinášíme pod značkou IQOS, se v Česku daří velmi dobře. Aktuálně máme na trhu třetí generaci zařízení na nahřívání tabáku a těší mě, že se nám v Česku podařilo získat si důvěru více než půl milionu jeho dospělých uživatelů. Tu vnímám jako závazek, abychom zlepšovali služby.

Náš trh patří obecně mezi nejprogresivnější na světě a Praha si v procentu kuřáků, kteří na IQOS přešli, vede opravdu dobře ve srovnání s evropskými velkoměsty. Víme ale, že jedna varianta výrobku nemusí uspokojit všechny, kdož se snaží hledat jinou cestu k nikotinu, než jakou jsou cigarety. Portfolio jsme proto loni doplnili o cenově dostupnější systém zahřívaného tabáku lil Solid. Řada kuřáků také přešla na naši technologicky velmi pokročilou elektronickou cigaretu IQOS VEEV. Česko bylo v pořadí druhým trhem světa, kde byla uvedena. Další zcela revoluční novinku v Česku představíme ještě v těchto dnech, už teď na podzim.

Takže jako spalovací motory budou muset i cigarety ustoupit novým alternativám. Dá se to ale urychlit? Přece jen, ve světě dnes podle dostupných údajů připadá na 100 kuřáků jen asi devět uživatelů „bezpečnějších“ nikotinových výrobků.

Dá a věřím, že k akceleraci i dojde. Ačkoliv jsme zatím jediná nikotinová společnost, která jasně deklarovala, že chce s cigaretami skoncovat, se svými řešeními postupně přicházejí i další hráči. Z toho mám zaprvé radost, protože je dobře, že náš příklad následují a mění se tím správným směrem i nikotinový průmysl jako celek, a zadruhé proto, že věřím, že zdravá konkurence přináší spotřebitelům to nejlepší.

Další pokrok bude záviset i na celkovém nastavení prostředí. K tomu je zapotřebí širší dialog s veřejnou správou, regulátory, experty z oblasti veřejného zdraví a dalšími, kteří mají k tématu co říci. Jsme přesvědčeni, že podobně, jako je v automobilismu či v energetice, i v našem případě platí, že je třeba na různé produkty nahlížet podle odlišné míry rizika, které představují pro jejich konzumenta i pro společnost jako celek. Takový pohled by se pak měl promítnout i do oblasti jejich zdanění a regulace. Cigaret se tak jako společnost zbavíme jistě ještě rychleji.

Máte na mysli konkrétní opatření?

Cesta kuřáků od klasických cigaret k méně rizikovým produktům má zákonitosti. Jednou z nich je, aby produkt splnil jejich očekávání. To funguje. Podstatná většina kuřáků, kteří na zahřívaný tabák přejdou, se již k cigaretám nevrací. Ale na prvním místě je podmínka, aby o alternativách věděli a aby se k nim dostávaly korektní vědecky podložené informace. Do vědy a výzkumu jsme investovali přes šest miliard amerických dolarů a dnes už naše výsledky potvrzují desítky nezávislých studií z celého světa.

Nedílnou částí skládanky je také cenová dostupnost alternativ. Pokud by byly, třeba vlivem daní, stejně drahé, či dokonce méně dostupné než klasické hořící cigarety, motivace se stírá. Praktické zkušenosti ukazují, že dopady případného takto nepromyšleného přístupu mohou být dalekosáhlé.

Můžete uvést nějaký příklad?

Určitě. Odstrašujícím příkladem je Francie. Tam vláda na klasické cigarety aplikovala tvrdá regulační opatření a vysokou daňovou zátěž bez toho, aby přijala rámec na zpřístupnění méně škodlivých alternativ. Cena krabičky cigaret tam sice stoupla nad 10 eur, ale bohužel smutným výsledkem je, že stále kouří 25 procent Francouzů. Jejich počet se za 10 let prakticky nezmenšil a navíc mnoho z nich dovedla tato politika na černý trh k výrobkům s nejasným původem i obsahem.

Podle posledních dat KPMG v sobě dnes Francie koncentruje 65 % celkové spotřeby nelegálních cigaret v EU. Kuřáci tak ztratí motivaci přejít na méně škodlivé alternativy a ještě víc riskují zdraví. Nemluvě o tom, o kolik tím přichází stát na daních a kde výnosy z černého trhu končí, tedy v rukou organizovaného zločinu.

Ne všichni se ale k vědeckým poznatkům a inovacím z prostředí tabákového průmyslu stavějí s důvěrou, zejména co se týče tvrzení o nižší škodlivosti.

Chápeme, že bezdýmné alternativy zpočátku jako všechny novinky vzbuzovaly obezřetnost. To je normální. Věda je ale jen jedna. Významně menší obsah škodlivin v aerosolech, které naše produkty vytvářejí, už potvrdily nezávislé a respektované úřady pro ochranu veřejného zdraví. Třeba americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nebo britský Public Health England.

A mohla bych pokračovat. Americký FDA dokonce našemu produktu IQOS jako prvnímu výrobku na nahřívání tabáku udělil status „výrobku s modifikovaným rizikem se sníženou mírou vystavení lidského organismu škodlivým látkám“. Zároveň ve své zprávě konstatoval, že produkt je vhodný k podpoře veřejného zdraví, a očekává, že může prospět zdraví populace jako celku. O jak detailní posuzování se jedná, ukazuje i to, že jen FDA jsme předali dokumentaci o milionech stran.

Jazykem laika?

Je vědecky podloženo, že za vznik většiny onemocnění spojených s kouřením není zodpovědný nikotin, ale proces hoření, respektive jeho produkt – kouř. Ten vzniká po zapálení cigarety a obsahuje řadu škodlivých látek včetně toxických a karcinogenních. Ne nadarmo, ačkoliv významově v jiném slova smyslu, existuje přísloví, že není kouře bez ohně. Takže díky tomu, že se nám daří přicházet s novými výrobky, které k doručení nikotinu proces hoření nepotřebují a žádný kouř nevytvářejí, dokážeme dospělému kuřákovi nabídnout cestu k plnohodnotnému požitku, ale s výrazně menším rizikem pro zdraví. Samozřejmě platí, že nejlepší je buď nekouřit, nebo neužívat nikotin, a to v jakékoliv podobě.

Nové produkty jistě podporují udržitelnost vašeho byznysu a rozvíjejí nový segment trhu. Jak transformace mění zažitý způsob fungování tabákové společnosti?

S novou kategorií produktů se mění prakticky vše. Dalo by se říci, že z analogové firmy se měníme na digitální. Oproti klasickému prodeji cigaret, na který jsme byli zvyklí po desetiletí a u kterých jde víceméně o čistě transakční záležitost, dnes usilujeme o to vybudovat si s uživatelem skutečný vztah, znát jeho preference.

I proto se o zákazníky starají řady profesionálů v rámci našich a partnerských prodejních kanálů či call centra. A s růstem segmentu se pochopitelně zvyšují také investice a počet lidí, kteří naše zákazníky obsluhují. Ostatně jako jedna z mála společností jsme zvyšovali zaměstnanost i během pandemie.

Jaký bude mít dopad rozvoj všech nových oblastí podnikání na vaši továrnu v Kutné Hoře, kde se zatím stále vyrábějí cigarety?

Dlouhodobě se netajím přáním, aby se jednou tato klasická tabačka, založená v Kutné Hoře před 210 lety, transformovala na továrnu pro některé z našich nových výrobků. V mnoha ohledech kutnohorský závod představuje špičku mezi 38 továrnami Philip Morris International a jsem na něj a jeho zaměstnance proto právem velice hrdá. Bez nich bychom nelehké poslední roky tak dobře nezvládli. I proto věřím, že se i v továrně dočkáme konce cigaret a společně s kolegyněmi a kolegy budeme psát její další úspěšnou, byť tentokrát bezdýmnou kapitolu.