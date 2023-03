Tabákový gigant vidí příležitost v jednorázových e-cigaretách

Společnost Philip Morris International (PMI) vstupuje v České republice do další kategorie bezdýmných nikotinových produktů. Do svého portfolia zařadila jednorázovou elektronickou cigaretu, díky čemuž může dospělým kuřákům, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, nabídnout více možností k přechodu na potenciálně méně rizikovou alternativu.