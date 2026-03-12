Piloti Lufthansy stávkují za vyšší platy. Na dva dny se naruší spojení s Prahou

  9:49
Piloti německé letecké společnosti Lufthansa minutu po půlnoci zahájili dvoudenní stávku za lepší platy a důchody. Zrušena kvůli ní byla i řada spojů mezi Prahou na jedné a Mnichovem a Frankfurtem nad Mohanem. Navzdory stávce aerolinky vypraví nejméně polovinu plánovaných letů, na dálkových trasách 60 procent. Na Blízký východ se bude oba dny kvůli íránské válce létat dál.

Stávka podle plánu potrvá do pátečních 23:59. Rušení letů se očekává především na největších letištích ve Frankfurtu a v Mnichově. Aerolinky nicméně ubezpečily, že na obou letištích vypraví přinejmenším polovinu letů. Podle webu pražského Letiště Václava Havla bylo zrušeno šest dnešních letů z Prahy do Mnichova a do Frankfurtu nad Mohanem a šest příletů z těchto destinací. V pátek už jsou zrušeny dva odlety a jeden přílet.

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března 2026)
Stávka, která ve čtvrtek začala, je v krátké době už druhou. Čtyřiadvacet hodin stávkovali piloti Lufthansy už 12. února. Podle aerolinek bylo tehdy zrušeno 800 spojů. K pilotům se v únoru přidal i palubní personál z odborového svazu Ufo.

Nyní stávkují jen piloti, kterých pracuje v Lufthanse asi 5 000. V dceřiné společnosti Lufthansa Cityline požadují stávkující zvýšení platů, v mateřské společnosti a v další dceřiné společnosti Cargo jde pilotům o vyšší příspěvek zaměstnavatele k důchodu. Odboráři očekávají, že následky stávky budou ve srovnání s únorem slabší, zrušeno bude podle jejich odhadu asi 300 letů denně.

Kvůli stávce plánuje dopravce vypravit na nezrušených linkách větší letadla. Lety nechá obsluhovat nestávkujícími leteckými společnostmi z koncernu a také zaměstná dobrovolné posádky. Michael Niggemann z vedení společnosti označil dnešní stávku za zbytečnou eskalaci.

