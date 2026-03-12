Stávka podle plánu potrvá do pátečních 23:59. Rušení letů se očekává především na největších letištích ve Frankfurtu a v Mnichově. Aerolinky nicméně ubezpečily, že na obou letištích vypraví přinejmenším polovinu letů. Podle webu pražského Letiště Václava Havla bylo zrušeno šest dnešních letů z Prahy do Mnichova a do Frankfurtu nad Mohanem a šest příletů z těchto destinací. V pátek už jsou zrušeny dva odlety a jeden přílet.
Stávka, která ve čtvrtek začala, je v krátké době už druhou. Čtyřiadvacet hodin stávkovali piloti Lufthansy už 12. února. Podle aerolinek bylo tehdy zrušeno 800 spojů. K pilotům se v únoru přidal i palubní personál z odborového svazu Ufo.
Nyní stávkují jen piloti, kterých pracuje v Lufthanse asi 5 000. V dceřiné společnosti Lufthansa Cityline požadují stávkující zvýšení platů, v mateřské společnosti a v další dceřiné společnosti Cargo jde pilotům o vyšší příspěvek zaměstnavatele k důchodu. Odboráři očekávají, že následky stávky budou ve srovnání s únorem slabší, zrušeno bude podle jejich odhadu asi 300 letů denně.
Kvůli stávce plánuje dopravce vypravit na nezrušených linkách větší letadla. Lety nechá obsluhovat nestávkujícími leteckými společnostmi z koncernu a také zaměstná dobrovolné posádky. Michael Niggemann z vedení společnosti označil dnešní stávku za zbytečnou eskalaci.