Plechovky v Česku budou zálohované, zřejmě už příští rok. Výkupní cena 4 koruny, zmačkání je znehodnotí

„Správce, tedy akciovka, která to celé bude řídit, musí z něčeho žít. A my jako výrobci mu budeme platit za každý obal uvedený na trh nevratný poplatek nejspíš kolem 90 haléřů. Menší výrobci si to nedokážou kompenzovat jinde, své vyšší náklady logicky promítnou do finální ceny,“ uvedl pro Lidovky.cz manažer jednoho z menších pivovarů, jenž si s ohledem na antimonopolní úřad a riziko sankcí za predikování cen nepřál zveřejnit jméno.

Novela z dílny ministerstva životního prostředí a široce podporovaná některými největšími výrobci nápojů prošla připomínkovým řízením a během léta zamíří na vládu. Platí, že za každý PET obal a plechovku si obchodníci budou spotřebitelům účtovat o korunu vyšší zálohu než u skla, tedy 4 koruny. A vykoupí zpět jen obal, který nebude zmáčknutý či jinak poškozený.