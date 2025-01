Nejvíce piva do Ruska dodávají Němci a Češi, píše RIA. Zisk nade vše, rýpli si Poláci

Hlavním dodavatelem piva do Ruska zůstává Německo, a to navzdory tři roky trvající invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Přestože německé pivovary loni snížily vývoz o 24 procent ve srovnání s předchozím rokem, Německo v období od ledna do října přesto dodalo ruským odběratelům 105 300 tun piva. Druhé místo v dodávkách zaujímá podle ruské agentury Česká republika. Vývoz českého piva do Ruska měl v loňském roce stoupnout o 27 procent na 33 100 tun.

Mluvčí Českého svazu pivovarů a sladoven odmítl tyto údaje pro iDNES.cz bezprostředně komentovat. Nyní je ověřuje a vyjádření dodá později.

„České pivovary nemají etické pochybnosti o tom, že zisk je na prvním místě, bez ohledu na to, komu přináší peníze,“ glosuje tato čísla polský deník Rzeczpospolita.

Všechny největší pivovarnické skupiny působící na českém trhu již v březnu 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu oficiálně oznámily, že zastavují vývoz piva do Ruska. Učinily tak Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar i skupina Heineken. Už v listopadu toho roku však Lidové noviny s odvoláním na údaje Českého statistického úřadu upozornily, že „české pivo míří do Ruska dál, ale z velké části zřejmě přes prostředníky“.

Také Čína dodávky piva do Ruska zvýšila. V žebříčku největších dodavatelů se za deset měsíců loňského roku posunula ze šestého místa na třetí. Pekingu se podařilo zvýšit dodávky piva 1,6krát, čímž objem vývozu stoupl na 29 800 tun.

Na čtvrtém místě žebříčku největších dovozců piva do Ruska je hned po Číně Litva s celkovými dodávkami 24 300 tun. První pětici uzavírá Belgie (18 400 tun), která se dříve umístila druhá. Svou pozici ztratila v důsledku snížení dodávek o třetinu.

Polsko se umístilo na šesté příčce, polské pivovary poslaly do Ruska 18 100 tun piva. Lotyšsko je sedmé (16 500 tun), Kazachstán osmý (10 900 tun) a Nizozemsko deváté (4 700 tun). První desítku uzavírá Rakousko s 2 300 tun piva.

„Ruští výrobci piva, jejichž exportní geografie se značně zmenšila, se snaží zvýšit dodávky do spřátelené Číny,“ píše web listu Kommersant. Největší ruský pivovar Baltika, který Kreml zabavil dánskému Carlsbergu, zavádí samostatnou značku speciálně pro čínský trh. Druhý největší ruský producent piva pak stáčí nápoje pro čínské partnery ve svém závodě v Chabarovsku na ruském Dálném východě.

Číňané však raději vydělávají na vývozu piva do Ruska, než aby si ho odtud kupovali. Od začátku roku 2024 snížili dovoz ruského piva zhruba o čtvrtinu.