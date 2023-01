Odložené platby i dražší dobírka. Jaké trendy budou letos vládnout placení

Dobírka je mezi zákazníky jednou z vůbec nejoblíbenější platebních metod. Naopak u obchodníků se už ale takové popularitě netěší, zejména kvůli rostoucím nákladům na přepravu. Podle Richarda Kotrlíka z platební služby Skip Pay bude existovat pravděpodobně i nadále, projde ale změnou.

„Dobírka přestane být postupně podporovaná u malých zásilek a bude přetrvávat hlavně u těch, jejichž cena se pohybuje v řádech vyšších tisíc nebo desetitisíc korun. Pravděpodobně postupně opět zdraží, klidně až na dvojnásobek,“ domnívá se Kotrlík.

Dobírku tak podle Kotrlíka pravděpodobně nahradí její upravená verze. „Bude založená spíše na principu odložené platby. Zákazníci si tak budou moci zboží před zaplacením skutečně vyzkoušet a ujistit se, že si ho nechají. Namísto fiktivního pocitu bezpečí, který dnes při placení a přebírání zalepené krabice se zbožím zažívají u klasické dobírky,“ vysvětlil Kotrlík.

Kup teď, zaplať pak

Na růstu zájmu o odložené platby, které umožní za nákup zaplatit zpravidla až za 30 dnů od převzetí zboží, se shodují všichni oslovení experti. „Zejména pro mladší generaci představují tyto platby zajímavou alternativu k tradičním kreditním kartám. Jako největší výhodu uživatelé zmiňují, že za zakoupené zboží z internetu reálně zaplatí až poté, co ho obdrží, a rozhodnou se, že jim vyhovuje a nechtějí ho vrátit,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.

Podle odhadů společnosti Mastercard v současné době zastávají odložené platby zhruba pět procent české e-commerce. „Předpokládáme ale, že toto číslo bude v následujících letech rychle růst, stejně jako v zahraničí,“ očekává Čarný.

Podle dat poskytovatele odložených plateb, společnosti Twisto byl větší zájem o tento typ plateb patrný už na Vánoce. Zatímco v roce 2021 využili lidé v průběhu vánoční sezony Twisto k více než 800 tisícům plateb, v roce 2022 to bylo o bezmála 90 tisíc více.

„V aktuální ekonomické situaci lidem odložená platba pomáhá lépe absorbovat vyšší výdaje, které jsou s vánočními svátky spojené, nebo snáze řešit vracení dárků bez nutnosti dlouho čekat na vrácení financí,“ komentuje vánoční výsledky Jan Hanzlík, country manager Twisto pro Českou republiku.

Odložené platby zároveň začínají pronikat z online prostoru také do kamenných prodejen. „Zároveň se na pokračujícím trendu budou chtít podílet i banky, které se již začaly v tomto segmentu angažovat, čeká Pavel Prucek, hlavní produktový manažer Twista.

Slibnou budoucnost vidí odborníci také u rozložených plateb, které omožňují nákup rozložit na příklad do třech po sobě jdoucích splátek. S tímto konceptem nedávno přišla také Air Bank, která svým klientům umožňuje nechat si na účet vrátit již provedenou platbu a pak ji splatit v následujících třech měsících.

Odložené i rozložené platby jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Odpůrci totiž upozorňují, že lidi mohou snáze motivovat k nákupům věcí, které si nemohou dovolit.

Skoro neviditelná platba

Dalším letošním trendem má být co největší zjednodušování platby. Díky tomu by mohla dále růst obliba služby Click to Pay, která začala v Česku fungovat loni s cílem zjednodušit, zrychlit a zároveň ještě více zabezpečit placení na internetu. Díky ní není potřeba při každém nákupu na e-shopu znovu vyplňovat všechny údaje a čísla ze své platební karty. Ta je uložená, a tak stačí jednou kliknout a platbu standardně dvoufázově ověřit, například pomocí biometrie v mobilu.

Zájem o tuto službu projevila podle nejnovějšího průzkumu Mastercard čtvrtina zákazníků. „Počet internetových obchodů, které umožňují platbu pomocí Click to Pay, postupně roste a věřím, že jednoduchá, rychlá, a hlavně bezpečná platba pomocí jednoho kliknutí se brzy stane jedním z nejoblíbenějších způsobů placení na internetu,“ doufá Čarný.

Růst v letošním roce metodě Click to Pay předpovídá také Prucek z Twista. Obvyklejší se podle něj také stanou okamžité převody z účtu na účet. „Určitě bude pokračovat dlouhodobý trend placení bezhotovostně a placení prostřednictvím digitálních peněženek. Platba kartou se postupně stává standardem, ať už v podobě fyzické platební karty nebo placení přes Apple Pay či Google Pay,“ dodal.

Prucek také upozornil, že spolu s novými platebními trendy je třeba dbát na bezpečnost při placení. „V loňském průzkumu to byla jedna z nejvýraznějších priorit respondentů. Češi jsou například velice obezřetní při ukládání údajů o platebních kartách v platebních branách,“ vysvětlil expert.

Za nákup odměna

Ať už je to cashback (vrácení části utracených peněz, pozn., red.), možnost dopravy zdarma anebo například automatické bezplatné prodloužení záruky, služby navázané na okamžik platby se budou rozvíjet i letos. Pro e-shopy všech velikostí se z nich totiž stane důležitá konkurenční výhoda.

„Jakmile zákazník platí, má smysl mu dát další benefity. Výrazným způsobem to v jeho očích zlepšuje celkové hodnocení e-shopu a zvyšuje šanci, že příští nákup uskuteční opět zde. Pokud s každou platbou dokáže ušetřit desítky nebo dokonce stovky korun, přidanou hodnotu tohoto benefitu velice silně vnímá,“ uzavírá Kotrlík z platební služby Skip Pay.