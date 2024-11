Nejste spokojeni s Trumpem? Firma nabízí čtyřletou plavbu kolem světa

Společnost Villa Vie Residences využila výsledků voleb a nabízí Američanům čtyřleté pobyty, které trvají přibližně stejně dlouho jako prezidentský mandát, a to za cenu od 160 000 dolarů (3,8 milionu Kč) na osobu, přičemž hosté navštíví více než 425 přístavů ve 140 zemích.

Čtyři typy plaveb nepřímo cílí na příznivce demokratů; na výběr mají „roční útěk od reality“, dvouletou plavbu do poloviny funkčního období, tříletou plavbu „všude, ale ne domů“ či „čtyřletý skok vpřed“.

„Pokud hledáte únik není lepšího místa než na lodi, kde se můžete každý den probudit na novém místě a dostat vše, co potřebujete,“ řekl Mikael Petterson, zakladatel a generální ředitel společnosti. Dodal, že společnost začala na marketingové kampani pracovat již před volbami a přišla by s touto nabídkou bez ohledu na to, kdo by vyhrál.

„Vůbec to není politická kampaň...jen se stalo, že vyhrál Trump a víc demokratů než republikánů teď nechce bydlet v USA,“ poznamenal.

Výletní loď Villa Vie Odyssey, která pojme 600 hostů, už plavbu zahájila a lidé se mohou nalodit v řadě přístavů. Nedávno ovšem musela loď kvůli opravám na čtyři měsíce zakotvit v severoirském Belfastu.