Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě stouply o více než 50 procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.
Společnost innogy od pondělí změnila ceníky s fixací o stokoruny za megawatthodinu (MWh). Domácnosti s vysokou spotřebou si tak mohou připlatit i tisíce korun za rok. Například nabídku s fixací plynu na 15 měsíců zdražil dodavatel o 484 Kč za MWh, o stovky korun stoupla také cena plynu s tříletým závazkem. Zdražování innogy se zatím týká pouze nových smluv se závazkem. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění.
Nový fixovaný produkt, který bude odrážet současnou situaci na trhu, připravuje také Pražská plynárenská, potvrdil mluvčí společnosti Miroslav Vránek. „Je zatím ve fázi přípravy,“ podotkl bez dalších podrobností. Úpravy se zatím budou podle Vránka týkat akčních fixovaných ceníků, naopak zákazníci se smlouvou na dobu neurčitou, kterých je podle mluvčího většina, se zatím zdražování obávat nemusí. Beze změn zůstanou i smlouvy s fixací uzavřené v minulosti.
„V aktuální situaci považujeme zachování cen plynu na trhu v nabídkách ze začátku roku již za neudržitelné,“ řekl ČTK ředitel marketingu MND Energie Jan Sýkora. Jak rychle se růst tržních cen energií projeví v cenách pro zákazníky bude podle společnosti záležet na konkrétním produktu.
Další hráči zatím váhají
Další velcí dodavatelé zatím k úpravám cen nepřistoupili. „Elektřinu i plyn pro naše klienty nakupujeme dlouhou dobu dopředu tak, aby se jich výkyvy na velkoobchodním trhu týkaly co nejméně,“ uvedl mluvčí polostátního ČEZ Ondřej Svoboda. Společnost podle něj v poslední době pozoruje velký zájem domácností současných cen využít. „Na fixace se teď ptá zhruba o třetinu více zákazníků než před začátkem války na Blízkém východě,“ dodal Svoboda.
Ceny dosud nemění ani E.ON. Pro stávající i nové zákazníky nadále nabízí fixované tarify za stejné ceny jako v lednu. „Na druhou stranu je fér upozornit na to, že pokud se konflikt na Blízkém východě bude i nadále protahovat a ceny na trzích porostou, mohou se propsat jako první do akvizičních nabídek pro nové zákazníky,“ uvedl mluvčí Roman Šperňák. Zákazníkům proto doporučuje zafixovat ceny.
Stejné ceny jako před začátkem konfliktu na Blízkém východě ponechává také Centropol. „Nechystáme zvyšovat ceny elektřiny ani zemního plynu,“ řekl člen správní rady člen správní rady Jiří Matoušek. Centropol podle něj nakoupil zemní plyn i elektřinu na trhu s předstihem nejen pro rok 2026, ale také pro významnou část roku 2027 a zároveň má zajištěny energie pro všechny víceleté závazky, tedy i v dalších letech.
Situaci zatím sleduje také Pražská energetika (PRE). „Tím, že komodity nakupujeme a zajišťujeme pro zákazníky dopředu a s předstihem, jsou do určité míry eliminovány krátkodobé cenové výkyvy. Je ale samozřejmě otázka, co by se s cenami dělo, pokud by blízkovýchodní konflikt trval dlouho, například několik měsíců nebo i déle. Zatím je z našeho pohledu předčasné takovou situaci předjímat,“ řekl mluvčí společnosti Karel Hanzelka.
Benzin nejdražší za 3,5 roku
Od začátku války v Íránu zdražují i pohonné hmoty. Jejich průměrná cena se tak už dostala na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 Kč za litr.
Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Před rokem mohli řidiči v Česku natankovat benzin o 6,70 koruny na litru levněji. Za naftu tehdy platili o 13,68 koruny na litru méně.
Podle analytiků není zatím zdražování u konce.
„Zdražování pohonných hmot bude pokračovat, i když tempo zpomalí. V nejbližším týdnu čekáme zvýšení cen o 1,50 Kč. Naštěstí v posledních dvou dnech začaly na trhu v ČR klesat velkoobchodní marže. Uvidíme, jestli tento vývoj bude pokračovat,“ říká investiční manažer společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Írán sice postupně povoluje některým lodím proplout Hormuzským průlivem, v nejbližší době ale nelze očekávat kompletní odblokování přepravy. „Ztráta produkce je obrovská. Postižené země už musely zavřít vrty a aktuálně je jejich těžba o 11 milionů barelů ropy nižší oproti normální úrovni. Kumulativní ztráta produkce je 250 milionů barelů. A do konce dubna může stoupnout na 600 milionů barelů, pokud se průliv opět neotevře,“ vypočítává Tomčiak.
Ministerstvo financí v úterý uvedlo, že nebude u paliv reagovat na lokální cenové extrémy, ale na republikový průměr. Situaci ohledně růstu cen, které reagují na vypuknutí blízkovýchodního konfliktu, dál monitoruje.
Mezi regiony nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde litr v průměru stojí 40,94 Kč. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji. Tamní pumpy ji prodávají průměrně za 47,74 Kč za litr. Naopak nejdražší paliva jsou stále v Praze, litr benzinu je tam za průměrných 42,27 Kč a diesel za 48,42 Kč za litr. U některých čerpacích stanic už cena nafty překročila 50 korun za litr.