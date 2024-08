Boje v Rusku hýbají s cenami energií. Pocítí to české domácnosti na svých fakturách?

Dodavatelé uklidňují, že by to české domácnosti na svých fakturách pocítit neměly. Tedy alespoň pokud se situace uklidní a nebude dále eskalovat. „Výkyv se samozřejmě propíše do cen zákazníků, kteří jsou na burzovních produktech, zda nějak ovlivní běžné ceníky, je nyní předčasné spekulovat,“ říká například mluvčí společnosti ČEZ Alice Horáková.

Situaci ale někteří zprostředkovatelé zneužívají k tomu, aby zákazníky přiměli k podpisu fixovaných smluv, s odkazem na hrozící další zdražování. To se ale nemusí vyplatit.

I když plyn zdražil ve všech typech kontraktů, a to i v těch na další roky.