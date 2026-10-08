USA a Rusko jednají o návratu plynu přes Nord Stream. Ve hře je americký investor

Jednání se účastnil také Kirill Dmitrijev, blízký poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. Dmitrijev a Kushner se v posledních týdnech setkali v Moskvě a New Yorku, píše agentura Reuters
Kushner, který se snaží zprostředkovat příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, podle zdrojů agentury považuje obchod za jeden z nástrojů k obnovení míru. Případná dohoda by americkým investorům umožnila profitovat z obnovených dodávek energií do Evropy, pokud by válka skončila.
Bílý dům ale jakékoli aktuální rozhovory o Nord Streamu popírá. „Jakékoli dohody bude muset Rusko vyjednat s DFC (Americkou mezinárodní rozvojovou finanční korporací) a ministerstvem financí a musí být přínosné pro americké daňové poplatníky a společnosti,“ uvedl představitel Bílého domu v reakci na dotazy Reuters.
Návrat ruského plynu má řadu překážek
Dmitrijev, který dlouhodobě prosazuje obnovení prodeje ruského plynu Německu, se minulý měsíc setkal se zástupci amerického ministerstva energetiky a ministerstva financí. Jednali o možných energetických projektech mezi USA a Ruskem.
Zda má Washington skutečně zájem o obnovení toku ruského plynu do Německa, zůstává nejasné. Spojené státy i Evropa na Nord Stream uvalily sankce, takže případné obnovení provozu by v současné době bylo protiprávní.
Prezident Trump by sice mohl americké sankce zmírnit nebo zrušit, politická situace ve Washingtonu by však takový krok mohla výrazně komplikovat. Pokud by listopadové volby do Kongresu přinesly demokratům kontrolu nad zákonodárným sborem, prostor pro podobné rozhodnutí by se podle amerického představitele ještě zmenšil, upozorňuje Reuters.
Další zásadní překážkou je Německo. Země spolu s dalšími evropskými státy v současnosti vydává miliardy eur na posílení obrany právě kvůli obavám z Ruska. Berlín by proto podle všeho návrat k ruskému plynu silně odmítal.
Mluvčí německého ministerstva hospodářství a energetiky uvedla, že Nord Stream i ruský plyn podléhají evropským sankcím a Německo si mezitím zajistilo jiné zdroje. Jakékoli znovuotevření plynovodů by navíc vyžadovalo souhlas vlády. „To není žádoucí,“ uvedla.
Před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022 přitom Německo získávalo z Ruska více než polovinu své spotřeby zemního plynu právě prostřednictvím plynovodů Nord Stream. Moskva později dodávky do Evropy výrazně omezila a v září 2022 poškodily podmořské potrubí série explozí.
Špinavá dohoda
Možnost návratu ruského plynu vyvolává v Evropě značnou nedůvěru. Pět šéfů evropských zpravodajských služeb už dříve Reuters řeklo, že Rusko podle jejich názoru nechce válku rychle ukončit a americká jednání se snaží využít mimo jiné k prosazování obchodních dohod.
Vztahy mezi Moskvou a Berlínem jsou přitom na nejhorší úrovni za dlouhé roky. Německo patří mezi nejvýznamnější vojenské podporovatele Ukrajiny a němečtí představitelé Rusko obviňují z organizování systematických hybridních útoků.
Část německých politiků proto varuje, že případné obchodní dohody by posílily Moskvu v době, kdy stále vede válku proti Ukrajině.
„Hrozí, že půjde o špinavou dohodu, která vyjde Evropu draho,“ řekl Michael Kellner, německý poslanec, který po ruské invazi odpovídal za energetickou politiku. „Američané a Rusové si rozdělí zisky,“ dodal.
Německá vládní koalice je proti obnovení provozu Nord Streamu. Jiný postoj ale zastává Alternativa pro Německo (AfD), která je podle průzkumů v současnosti nejpopulárnější politickou stranou v zemi. Ta návrat ruského plynu podporuje. Dmitrijev se má začátkem příštího roku setkat s vedením AfD právě kvůli možnosti obnovení prodeje ruského plynu.
Silný odpor lze naopak očekávat v Polsku a pobaltských státech. Ty dlouhodobě upozorňují na bezpečnostní rizika závislosti na ruských energiích. Polské politické vedení podle zdroje Reuters jednání o možném znovuotevření Nord Streamu sleduje, ale nadále je zásadně proti.
Komu vlastně Nord Stream patří?
Dalším problémem je vlastnická struktura plynovodů. Společnost ovládá z 51 procent ruský státní energetický gigant Gazprom. Dalších 31 procent je rozděleno mezi dvě německé společnosti a zbývající podíly drží francouzská a nizozemská firma.
Právě němečtí akcionáři se podle jednoho ze zdrojů snaží své podíly udržet, aby si zachovali německý vliv v případě, že by Gazprom svou většinovou účast prodal.
Prodej ruského podílu americkému investorovi by tak mohl představovat jednu z cest, jak případný návrat projektu na evropský energetický trh vůbec strukturovat. Zdaleka by to ale neřešilo sankce, souhlas evropských vlád ani politický odpor vůči návratu ruského plynu.
Ve hře jsou také aktiva Lukoilu
Jednání mezi Kushnerem a Dmitrijevem se podle Reuters netýkají pouze Nord Streamu. Týkají se rovněž prodeje souboru podniků ruské ropné společnosti Lukoil, od rafinerií až po čerpací stanice v Evropě a dalších částech světa.
Podle dvou zdrojů obeznámených s jednáním by aktiva mohlo koupit konsorcium tvořené americkou DFC a investory z Kataru a Spojených arabských emirátů. Spojené státy by následně mohly sankce vůči těmto podnikům zrušit.
„Steve (Witkoff) a Jared Kushner spolupracovali s DFC na vyjednání značné počáteční platby a podílu na zisku pro Spojené státy,“ uvedl představitel Bílého domu. Ani Lukoil, ani Gazprom na žádost Reuters o komentář nereagovaly.