Zásoby plynu v Evropě klesají, doplňování se příští rok prodraží

Objem plynu v zásobnících EU klesl od konce září, kdy končí sezona jejich doplňování, do poloviny prosince přibližně o 19 procent, uvádí data evropského sdružení provozovatelů plynárenské infrastruktury Gas Infrastructure Europe. Země EU čerpají zásoby plynu nejrychlejším tempem za poslední roky, napsal britský deník Financial Times. Některé země vyčerpávají své zásoby rychleji než jiné. V Nizozemsku se objem skladování od začátku zimy snížil o 33 procent a ve Francii o 28 procent.

Předcházející dva roky zaznamenaly země EU za stejné období pouze jednociferné poklesy zásob plynu. Jedním z důvodů byly vyšší než normální teploty, díky nimž zůstaly zásobníky relativně plné i během zimní topné sezony. Průmyslové podniky omezovaly poptávku v důsledku rostoucích cen paliv.

Evropa v poslední době také čelila větší konkurenci při dovozu LNG ze strany asijských kupců, kteří využili nižší ceny než v posledních letech. To vedlo ke zpomalení dovozu do zemí EU a potřebě více čerpat z uskladněných zásob. Naposledy se zásoby plynu na starém kontinentu vyprázdnily tak rychle do poloviny prosince v roce 2021, kdy Rusko začalo omezovat dodávky plynu z plynovodů před svou invazí na Ukrajinu.

Zásobníky v EU jsou nyní naplněny na úrovni 75 procent, což je mírně nad průměrem za předchozích deset let, než západoevropské vlády začaly snižovat svou závislost na ruském dovozu. Úrovně skladování byly v polovině prosince loňského roku téměř 90 procent.

Evropské ceny plynu jsou nyní přibližně o 90 procent nižší než během energetické krize v létě 2022, kdy přesáhly 300 eur za megawatthodinu. Pokud se v zimě vyprázdní zásobníky plynu, doplnění zásob v příštím roce bude náročnější a dražší.

Země EU musí v souladu s povinnými požadavky Evropské komise naplnit do začátku listopadu své zásobníky na 90 procent kapacity. V některých zemích jsou však tyto požadavky nižší.

Významná část dodávek plynu se v současnosti uskutečňuje ve formě zkapalněného zemního plynu. V posledních týdnech se však takové dodávky stávají stále více předmětem politiky, píše Financial Times. Nově zvolený americký prezident Donald Trump varoval EU, že Brusel se musí zavázat k nákupu „větších množství“ americké ropy a plynu. V opačném případě by USA mohly zavést cla.

K tomu pohrozil Evropě Katar, že přeruší dodávky LNG, pokud země Evropské unie zavedou nový zákon týkající se společností, které údajně neplní cíle v oblasti emisí uhlíku a nedodržují pracovní a lidská práva.

Rychlý odběr plynu ze zásobníků má i další důvod. Počasí v Evropě je v řadě zemí chladnější než obvykle a počátkem prosince bylo doprovázeno jevem zvaným Dunkelflaute. Zvláště v Německu bylo zataženo a bezvětří, což způsobuje, že solární panely a větrné turbíny nevyrábějí elektřinu. Z tohoto důvodu rostla i poptávka po plynu na výrobu elektřiny.

Deník FT upozorňuje, že po vypršení tranzitní dohody koncem roku se zastaví i tok plynu z Ruska přes Ukrajinu. Trasa představuje přibližně pět procent dovozu plynu do EU.

„Nikdo se zvlášť neobává možného přerušení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu,“ řekl Andreas Guth, generální tajemník sdružení Eurogas zastupujícího evropský sektor velkoobchodu, maloobchodu a distribuce plynu vůči institucím EU. „Ale i malé objemy plynu mohou být velmi důležité během sezony plnění zásobníků,“ poznamenal.