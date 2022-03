Vyhlášení varovného stupně a krizový štáb. Německo se chystá na výpadky plynu z Ruska

Podle ministerstva však zatím nikde problémy v zásobování nejsou. Není však zřejmé, co se stane po 31. březnu, kdy vyprší termín vyhlášený ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ten minulý týden vyzval ruský podnik Gazprom k přehodnocení kontraktů na dodávky z dolarů a eur na rubly. To Západ odmítá jako porušení smluv.

Pokud by k zastavení dodávek plynu následně skutečně došlo, znamenalo by to sice pro Rusko zásadní výpadek příjmů, citelně poškozené by bylo však i evropské hospodářství. Konkrétně v případě Německa se ekonomové obávají dalekosáhlých dopadů.

Hrubý domácí produkt Německa by se mohl v následujících 18 měsících snížit až o tři procenta. Pokud by se dodávky ropy a plynu z Ruska zastavily natrvalo, vyžádají si odpovídající změny až deset let, uvedl německý výzkumný institut DIW. Výpadek by podle něj zároveň s sebou přinesl nárůst inflace až o 2,3 procentního bodu.

Proto s vyhlášením prvního varovného stupně svolal ministr hospodářství Habeck také krizový tým, který bude průběžně analyzovat a vyhodnocovat situaci v zásobování. V případě potřeby může tato pracovní skupina také vysadit určité spotřebitele ze sítě.

K tomu by však musel být vyhlášen třetí stupeň varování. V tom případě by nadále zůstaly zásobovány plynem domácnosti. Potíže by ale nastaly pro jednotlivé velké průmyslové odběratele. Buď přijdou o dodávky plynu úplně, nebo budou odebírat jeho snížené množství.

„Je to preventivní opatření,“ řekl Habeck a dodal, že Německo musí být připraveno na jakýkoli vývoj. „Musíme být nachystáni pro případ, že Rusko situaci vyhrotí,“ prohlásil. Uvedl, že Německo je nyní energeticky zajištěno. „Nejsou ani problémy s dodávkami plynu,“ řekl.

Krizový tým na ministerstvu hospodářství už pracuje na různých možnostech vývoje. „Pokud by to bylo nutné, přikročili bychom k dalším opatřením k zajištění zásobování,“ uvedl. Připraveni musí být podle Habecka také odběratelé, od kterých se nyní očekává úspora spotřeby. „Jsme v situaci, kdy musím konstatovat, že každá uspořená kilowatthodina energie pomůže,“ řekl.