Rusové obvinili Ukrajinu z útoku na TurkStream, ceny plynu se prudce zvedly

Krátce po poledni cena plynu s dodáním v únoru vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku růst o 5,4 procenta nad 47,42 eura za MWh. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující. Na začátku ledna se cena dostala k 50 eurům a byla nejvyšší za více než rok, uvádí agentura Reuters.

Ukrajina se podle ruského ministerstva obrany pokusila v pondělí podniknout dronový útok na kompresorovou stanici plynovodu TurkStream v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, aby narušila dodávky ruského plynu do Evropy. Bezpilotní stroje byly sestřeleny a stanice pracuje normálně, uvedli Rusové. TurkStreamem proudí ruský plyn do Turecka a dál do jižní Evropy.

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 vyvolala v Evropě energetickou krizi, která na kontinentě způsobila skokový růst cen plynu a promítla se i do růstu cen zkapalněného zemního plynu (LNG) ve světě.

Evropa kvůli zastavení toku ruského plynu přes Ukrajinu od začátku letošního roku musí nahradit dodávky zhruba pěti procent plynu, a více tak nyní bude muset spoléhat na zásobníky, jejichž úroveň je už pod průměrem pro toto roční období. Kyjev odmítl prodloužit tranzitní smlouvu s ruskou společností Gazprom, a transport ruského plynu přes své území tak Ukrajina od ledna znemožnila.

Náhrada za SouthStream

Plynovod TurkStream vede po dně Černého moře z Ruska do Turecka - z ruské stanice Russkaja u města Anapa do tureckého města Kiyiköy, které leží zhruba 100 kilometrů západně od Istanbulu a odkud vede přípojka na stávající soustavu plynovodů ve městě Luleburgaz. Má dvě větve, každá s přepravní kapacitou 15,75 miliardy krychlových metrů ročně. První větev dodává ruský plyn tureckým zákazníkům, zatímco druhá zajišťuje dodávky k zákazníkům v jižní a jihovýchodní Evropě.

Od Nového roku, kdy Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes své území, dodává Rusko podle listu Kommersant přes TurkStream do Rumunska, Řecka, Srbska a Maďarska do 15 miliard metrů krychlových plynu.

Plynovod TurkStream byl navržen jako náhrada za plynovod SouthStream, který byl v roce 2014 zastaven kvůli odmítavému postoji Bulharska a Evropské unie. Na vybudování plynovodu se podílel na ruské straně plynárenský gigant Gazprom a na turecké britská společnost Petrofac a turecký Tekfen. Náklady na vybudování plynovodu agentura TASS odhadla na 11,4 miliardy eur (nyní téměř 288 miliard Kč).

O vybudování plynovodu se začalo mluvit už v prosinci 2014, jeho osud ale ohrozilo sestřelení ruského bombardéru Su-24 tureckou stíhačkou nedaleko hranice mezi Sýrií a Tureckem v listopadu 2015. Rusko v reakci na událost vyvinulo na Turecko značný tlak a uvalilo na něj hospodářské sankce, v roce 2016 se ale vztahy obou zemí začaly zlepšovat a v říjnu téhož roku byla podepsána mezivládní smlouva o vybudování plynovodu. Stavba byla zahájena v květnu 2017 a v prosinci 2018 byla dokončena výstavba podmořské části plynovodu.

Délka plynovodu je 930 kilometrů a leží v maximální hloubce 2,2 kilometru. Asi 230 kilometrů plynovodu leží v ruských vodách, zbytek v tureckých. Zprovozněn byl v lednu 2020, slavnostní ceremonie se zúčastnil i ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan.

Zásobníky plynu v EU byly k nedělnímu ránu v průměru naplněny zhruba na 66 procent, ukazují data společnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). V případě České republiky byly zásobníky naplněny zhruba z 61 procent.