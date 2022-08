„I když se zabýváme využitím alternativních zdrojů energie, náhradní řešení by se v krátkodobém horizontu hledalo jen velmi složitě a nebylo by možné plyn zcela nahradit. Pokud by došlo k omezení či zastavení dodávek, došlo by i k omezení naší výroby,“ popisuje složitou situaci Denisa Mylbachrová, mluvčí Staropramenu, české pivovarnické dvojky.