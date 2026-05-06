Ceny plynu i ropy padají. Naděje na dohodu USA s Íránem sílí

  15:46aktualizováno  15:46
Vyhlídky na mír mezi Spojenými státy a Íránem tlačí velkoobchodní ceny plynu pro evropský trh dolů. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc klesl ve středu odpoledne o více než deset procent a pohyboval se v blízkosti 42 eur za megawatthodinu. Předtím sestoupil dokonce až na 40,50 eura.
ilustrační snímek

ilustrační snímek

Zlevnila i ropa. Severomořský typ Brent se vrátila pod psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel a vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela přes 12 procent, sestoupila tak pod 90 dolarů za barel.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Zdůvodnil to velmi pokročilými rozhovory s Íránem a snahou o dosažení dohody.

Lodní dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Průliv je klíčovou cestou pro přepravu ropy a plynu z oblasti Perského zálivu.

Bílý dům se podle webu Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.

Dohoda podle portálu počítá mimo jiné s moratoriem na íránské obohacování uranu, se zrušením amerických sankcí proti Teheránu a s uvolněním zmrazených íránských aktiv, jakož i s obnovením provozu v Hormuzském průlivu.

