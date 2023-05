První tendr EU na společný nákup plynu je tu. Přihlásilo se do něj 77 firem

Největší zájem je o přepravu plynu prostřednictvím plynovodu, poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) tvoří více než čtvrtinu z celkového požadovaného objemu. První kolo výběrového řízení je otevřeno do 15. května a týká se dodávek plynu od června 2023 do května 2024.

Šefčovič upozornil, že je to poprvé, kdy EU využívá svoji ekonomickou váhu ke zvýšení energetické bezpečnosti a k řešení vysokých cen plynu. Na seznam zájemců o společný nákup plynu prostřednictvím nedávno vytvořeného mechanismu AggregateEU, tedy nového trhu pro obchodování s plynem v Evropě, se zatím zaregistrovalo 107 společností a další se k tomu chystají.

Agentura Reuters na začátku května uvedla, že mezi registrovanými je i česká společnost ČEZ, polská PKN Orlen, která je majitelem Unipetrolu, a španělská firma Cepsa.

EU spouští systém společného nákupu plynu, aby pomohla zemím naplnit zásobníky před zimou a také aby zabránila opakování loňského růstu cen energií na rekordy. Chce také zmírnit obavy z nedostatku energetických zdrojů v Evropě v reakci na snížení dodávek z Ruska. Brusel chce, aby první smlouvy byly podepsány v červnu nebo v červenci, tendr plánuje opakovat každé dva měsíce.

Podle údajů Gas Infrastructure Europe jsou zásobníky plynu v EU díky mírnější zimě neobvykle plné, a to na 60 procent kapacity. Analytici však varují, že stále přetrvávají rizika, která by mohla ještě letos způsobit nedostatek plynu. Země EU musejí do listopadu naplnit zásobníky na 90 procent.