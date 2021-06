Po ‚měsících temna‘ konečně rozjezd. Ryanair obnovuje přímou linku z Brna do Londýna

BRNO V pátek odpoledne odletí z brněnského letiště první přímý let do Londýna, spoj po uvolnění opatření proti koronaviru obnovila společnost Ryanair. Pasažérů zřejmě bude méně než sto, ale rezervace je stále otevřená, a tak se počty mohou ještě měnit. Loni Letiště Brno odbavilo 86 089 cestujících, letos očekává kolem 250.000, řekl mediální zástupce letiště Jakub Splavec.

Z Brna lze pravidelnými sezonními lety zamířit do Bulharska, Egypta a Turecka nebo na ostrovy Zakynthos, Rhodos, Kréta, Kos a Korfu.

„Rozjezd dovolenkové sezony sledujeme po měsících temna s velkým očekáváním a naplněni optimismem. Tak jak to nyní vypadá, by mohla být letošní letní sezona minimálně poloviční proti rekordnímu roku 2019. Nabídka letních spojů je prakticky stejná, jako byla v roce 2019, ale zatím s nižším počtem rotací. Samozřejmě nadále záleží na vývoji situace v jednotlivých zemích i u nás,“ uvedl Splavec.

Jako charterové lety budou v nabídce také ostrovy Malorka nebo Džerba. Pravidelnou linku do Londýna má doplnit spoj do italského Bergama, Ryanair jeho zahájení odložil na 2. července. Další přímá linka měla spojit Brno s Ukrajinou. Dopravce SkyUp začal nabízet lety do Kyjeva, avšak v první polovině května je z rezervačního systému odstranil.



Společnost Letiště Brno hospodařila v roce 2019 podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin se ztrátou pěti milionů korun, čistý obrat přesáhl 285 milionů korun. V důsledku koronavirové pandemie očekává společnost hospodářský výsledek za rok 2020 ve ztrátě 60 až 75 milionů korun.