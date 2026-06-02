Kdo musí podat přehled OSVČ?
Přehledy OSVČ musejí vyplnit a podat všichni lidé, kteří loni vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. I kdyby to bylo jen po část roku. Tato povinnost se vztahuje i na lidi, kteří podnikali jen „bokem“ – například při zaměstnání, v důchodu, při studiu nebo na rodičovské.
Dokdy je lhůta pro přehledy OSVČ?
Přehledy se podávají na dvě místa – správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Lhůty jsou pro obě instituce stejné a odvozují se od toho, kdy podnikatel podal nebo měl podat daňové přiznání za rok 2025. Základní termíny jsou tři – pro klasické papírové daňové přiznání, pro elektronickou formu a pro daňové přiznání zpracované daňovým poradcem či při povinnosti auditu.
|Způsob podání DP
|Termín pro podání přehledů
|DP podáno papírově či elektronicky do 1.4. 2026
|4. května 2026
|DP podáno elektronicky od 2.4. do 4.5. 2026
|4. června 2026
|DP zpracoval daňový poradce
|3. srpna 2026
Nejvíce lidí podává přiznání k dani z příjmů elektronicky do začátku května, letos se jich tedy pro přehledy OSVČ týká termín: 4. červen 2026.
Kdo má poradce či poradkyni nebo povinné ověření účetní uzávěrky, může daňové přiznání za uplynulý rok podat do 1. července 2026 a přehledy odevzdat až 3. srpna. Jak ale uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, tento stav je potřeba v přehledu pro ni vyznačit, a to v řádcích 40 a 41. „Pakliže OSVČ nevyplní potřebné údaje v ř. 40 a ř. 41, bude za den lhůty pro podání přehledu stanoven termín 4. 5. 2026,“ uvádí správa sociálního zabezpečení.
Jak podat přehled OSVČ?
Na rozdíl od daňového přiznání, u kterého je stále ještě možnost vyplnit a odeslat jeho papírovou formu, u přehledů tato možnost prakticky neexistuje. Podat je lze jen elektronicky. Možností je více, jak zjistíte v našem dřívějším článku.
Co se zjistí z přehledu OSVČ?
Přehled OSVČ není jen formulář pro evidenci údajů ve veřejných institucích. Jeho pomocí se počítá také to, co podnikatel dluží nebo naopak přeplatil na pojištění a kolik bude platit v budoucnu.
Konkrétně slouží k těmto účelům:
- K výpočtu, kolik peněz měl za uplynulý kalendářní rok podnikatel uhradit a kolik skutečně uhradil. Případný nedoplatek se musí uhradit do osmi dnů. Pokud vznikne přeplatek, může si ho OSVČ nechat vrátit, nebo si ho nechat započítat do dalšího období. (Funguje to podobně jako u daní.)
- Ke stanovení nové výše záloh pro stávající rok. Odvíjejí se od výše výdělku, většinou mají ale stanovenou minimální sazbu, kterou je potřeba hradit i při nižších příjmech.
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění platí lidé samostatně výděleční zpravidla podle toho, jaké příjmy měli v předchozím roce. Svou roli hrají i minimální zálohy, které ale nejsou povinné pro každého. Výjimky mají například ti, kdo mají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší nebo ti, kdo teprve začali podnikat.
|Zdravotní pojištění
|Sociální pojištění
|Celkem
|OSVČ hlavní
|3 306 Kč
|5 720 Kč
|9 026 Kč
|OSVČ vedlejší
|–
|1 574 Kč
|1 574 Kč
|Paušál (1. pásmo)
|3 306 Kč
|6 578 Kč
|9 984 Kč
Novinkou, která nejspíš začne platit od 1. července 2026, je snížení odvodů na sociální pojištění pro OSVČ. U hlavní činnosti to dělá „slevu“ 715 korun. Odvody by se nově počítaly jinak a lidé, kteří za dosavadní část roku platili zálohy vyšší, by si přeplatek mohli nechat vrátit nebo ho použít na snížení záloh ve zbytku roku.
Změnu už schválili zákonodárci, a pokud ji podepíše prezident, mohla by v průběhu června vyjít ve Sbírce zákonů a účinnosti nabýt 1. července.
