Termín pro podání přehledů OSVČ se blíží. Koho se týká?

Pavla Žáková
  6:33
Přehledy OSVČ musí většina lidí, kterých se tato povinnost týká, podat nejpozději 4. června 2026. Později to jde jen v případě, že podnikatel hodlá podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě, k čemuž ale musí mít zákonné důvody.

Takto si přípravu na podání přehledů OSVČ představuje umělá inteligence. Papírový přehled dnes ale můžete použít už jen pro nácvik, vše se musí odeslat elektronicky. | foto: Generováno pomocí ChatGPT

Kdo musí podat přehled OSVČ?

Přehledy OSVČ musejí vyplnit a podat všichni lidé, kteří loni vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. I kdyby to bylo jen po část roku. Tato povinnost se vztahuje i na lidi, kteří podnikali jen „bokem“ – například při zaměstnání, v důchodu, při studiu nebo na rodičovské.

Dokdy je lhůta pro přehledy OSVČ?

Přehledy se podávají na dvě místa – správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Lhůty jsou pro obě instituce stejné a odvozují se od toho, kdy podnikatel podal nebo měl podat daňové přiznání za rok 2025. Základní termíny jsou tři – pro klasické papírové daňové přiznání, pro elektronickou formu a pro daňové přiznání zpracované daňovým poradcem či při povinnosti auditu.

Termíny pro podání přehledů OSVČ
Způsob podání DPTermín pro podání přehledů
DP podáno papírově či elektronicky do 1.4. 20264. května 2026
DP podáno elektronicky od 2.4. do 4.5. 20264. června 2026
DP zpracoval daňový poradce3. srpna 2026

Nejvíce lidí podává přiznání k dani z příjmů elektronicky do začátku května, letos se jich tedy pro přehledy OSVČ týká termín: 4. červen 2026.

Kdo má poradce či poradkyni nebo povinné ověření účetní uzávěrky, může daňové přiznání za uplynulý rok podat do 1. července 2026 a přehledy odevzdat až 3. srpna. Jak ale uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, tento stav je potřeba v přehledu pro ni vyznačit, a to v řádcích 40 a 41. „Pakliže OSVČ nevyplní potřebné údaje v ř. 40 a ř. 41, bude za den lhůty pro podání přehledu stanoven termín 4. 5. 2026,“ uvádí správa sociálního zabezpečení.

Přehledy OSVČ 2026

Jak podat přehled OSVČ?

Na rozdíl od daňového přiznání, u kterého je stále ještě možnost vyplnit a odeslat jeho papírovou formu, u přehledů tato možnost prakticky neexistuje. Podat je lze jen elektronicky. Možností je více, jak zjistíte v našem dřívějším článku.

Co se zjistí z přehledu OSVČ?

Přehled OSVČ není jen formulář pro evidenci údajů ve veřejných institucích. Jeho pomocí se počítá také to, co podnikatel dluží nebo naopak přeplatil na pojištění a kolik bude platit v budoucnu.

Konkrétně slouží k těmto účelům:

  1. K výpočtu, kolik peněz měl za uplynulý kalendářní rok podnikatel uhradit a kolik skutečně uhradil. Případný nedoplatek se musí uhradit do osmi dnů. Pokud vznikne přeplatek, může si ho OSVČ nechat vrátit, nebo si ho nechat započítat do dalšího období. (Funguje to podobně jako u daní.)
  2. Ke stanovení nové výše záloh pro stávající rok. Odvíjejí se od výše výdělku, většinou mají ale stanovenou minimální sazbu, kterou je potřeba hradit i při nižších příjmech.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění platí lidé samostatně výděleční zpravidla podle toho, jaké příjmy měli v předchozím roce. Svou roli hrají i minimální zálohy, které ale nejsou povinné pro každého. Výjimky mají například ti, kdo mají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší nebo ti, kdo teprve začali podnikat.

Výše měsíčních plateb u OSVČ v roce 2026 (minimální zálohy)
Zdravotní pojištěníSociální pojištěníCelkem
OSVČ hlavní3 306 Kč5 720 Kč9 026 Kč
OSVČ vedlejší1 574 Kč1 574 Kč
Paušál (1. pásmo)3 306 Kč6 578 Kč9 984 Kč

Novinkou, která nejspíš začne platit od 1. července 2026, je snížení odvodů na sociální pojištění pro OSVČ. U hlavní činnosti to dělá „slevu“ 715 korun. Odvody by se nově počítaly jinak a lidé, kteří za dosavadní část roku platili zálohy vyšší, by si přeplatek mohli nechat vrátit nebo ho použít na snížení záloh ve zbytku roku.

Změnu už schválili zákonodárci, a pokud ji podepíše prezident, mohla by v průběhu června vyjít ve Sbírce zákonů a účinnosti nabýt 1. července. Více o této novince si přečtěte v tomto našem článku:

Zálohy pro OSVČ se změní. Některým podnikatelům tak za pár dní vznikne přeplatek
