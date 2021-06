Amazon může překonat obří řetězec Walmart a stát se maloobchodní jedničkou v USA, říká analýza

New York Americký internetový prodejce Amazon by již v příštím roce mohl vystřídat řetězec Walmart na postu největšího maloobchodníka ve Spojených státech. Vyplývá to podle serveru CNBC z analýzy banky JPMorgan.

Amazon versus EU. Obchodnímu gigantovi hrozí pokuta více než 425 milionů dolarů kvůli porušování GDPR Amazon v poslední době těží ze silného růstu zájmu spotřebitelů o nákupy prostřednictvím internetu, který je důsledkem pandemie covidu-19. „Na základě našich současných odhadů se domníváme, že Amazon by v roce 2022 mohl předstihnout Walmart a stát se největším maloobchodníkem v USA,“ cituje server z analýzy.

Amazon je největším internetovým obchodem na světě. Zakladatelem a výkonným ředitelem podniku je Jeff Bezos, který je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Hodnota jeho majetku se podle údajů agentury Bloomberg pohybuje kolem 194 miliard dolarů (zhruba čtyři biliony Kč).