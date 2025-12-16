Výše podpory se odvozuje převážně z toho, kdo měl jak vysoký příjem v posledních měsících zaměstnání, nebo jaký byl jeho vyměřovací základ. Dosud ale platilo, že nejvyšší možná vyplacená měsíční částka nesměla překročit 58 procent průměrné mzdy. To se od 1. 1. 2026 radikálně mění. Nadále nepůjde o 58 procent, ale o 80.
Navíc se mění také průměrná mzda za první tři kvartály předchozího roku. Místo „stropu“ ve výši 26 163 korun se hranice posouvá až na 38 537 korun.
Kalkulačka pro výši podpory v nezaměstnanosti 2026
Průměrnou mzdu v národním hospodářství za první tři čtvrtletí roku 2025 oznamuje vždy ke konci roku ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů. Od tohoto čísla se odvozují výpočty pro podporu v nezaměstnanosti v roce následujícím.
Letos ministerstvo toto číslo ještě nezveřejnilo, podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ale činí 48 171 korun. Jak upozornil mluvčí ČSÚ Jan Cieslar, jeho využití ministerstvem práce nespadá do kompetence statistiků a nemohou nést zodpovědnost za to, jak s ním příslušný rezort naloží. Loni nicméně ministerstvo příslušnou částku, k níž došli statistici, vtělilo do svého sdělení na korunu přesně. I my z ní proto vycházíme v naší kalkulačce.
Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 změní. Kdo na tom vydělá?
V kalkulačce je třeba zadat nejen čistý měsíční příjem, ale také věk – od něj se odvozuje délka podpůrčí doby. Navíc kalkulačka obsahuje možnost „bez předchozích příjmů“, která se týká těch, kdo za poslední dva roky nepracovali, započítává se jim ale tak zvaná náhradní doba. Jde typicky o ženy, které se staraly o dítě do čtyř let věku.
Oproti starším kalkulačkám neobsahuje ta pro rok 2026 důvod ukončení pracovního poměru – nově se totiž výše podpory neliší podle toho, zda výpověď dostanete, podáte nebo vám prostě končí smlouva na dobu určitou.