Podporu v nezaměstnanosti vyplácí Úřad práce především lidem, kteří přišli o zaměstnání. Nárok na ni není automatický, žadatelé musejí splnit několik podmínek. Ty se mění jen málo, a to u lidí, kteří o podporu zažádají v krátké době znovu. Radikálně jiná bude ale od ledna 2026 výše podpory a také počet měsíců, po kterou podporu budou pobírat lidé nad 52 let.
Největší změny v podpoře nezaměstnaných 2026
|Co se mění:
|Jak se mění:
|Zastropování nejvyšší výše podpory
|Z 58 na 80 procent průměrné mzdy v národním hospodářství
|Výpočet výše podpory
|Jiná procentní sazba - zprvu vyšší, v dalších měsících nižší než dnes
|Věková hranice pro delší dobu podpory
|Z 50 na 52 let
|Podpůrčí doba s nejvyšší dobou podpory u lidí nad 52 a nad 57 let
|Zvyšuje se ze 2 na 3 měsíce.
|Podpora pro lidi, kteří dali výpověď
|Zvyšuje se.
|Podpora při rekvalifikaci
|Zvyšuje se.
|Podpora absolventů
|Zvyšuje se.
Kdo se dosud ocitl bez práce a splnil podmínky pro získání státní podpory, dostával první dva měsíce částku ve výši 65 procent svého dosavadního čistého měsíčního výdělku. Po dvou měsících se tato částka snížila na 50 procent a v dalších měsících klesla na 45 procent.
Od ledna 2026 dostane nově nezaměstnaný člověk 80 procent výdělku v prvních dvou měsících, lidé nad 52 let dokonce ve třech měsících. Následně klesne tato podpora na 50 procent, tedy na stejnou částku jako nyní, a to na další dva měsíce. (U lidí nad 52 to budou tři měsíce.)
Po této době podpora ještě o něco klesne, a to na 40 procent výdělku, což je méně než je současný stav. Celkově mohou lidé do 52 let pobírat podporu nanejvýš pět měsíců. U lidí nad 52 let je tomu jinak. Nárok na tuto nejnižší podporu mají ještě dva měsíce, od 57 let dokonce tři měsíce.
|Věk
|Nyní do 50 let
|Nově do 52 let
|Nyní 50-55 let
|Nově 52-57 let
|Nyní nad 55 let
|Nově nad 57 let
|Počet měsíců
|2- 2- 1
|2- 2- 1
|2 – 2 – 4
|3 – 3 – 2
|2 – 2 - 7
|3 – 3 – 5
|Procentní sazba
|65-50-45
|80-50-40
|65-50-45
|80-50-40
|65-50-45
|80-50-40
Velmi pozitivní změnou je jiné zastropování nejvyšší možné podpory. Dosud platí, že hranici představuje 58 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. A protože ta je stanovena pro současné období na 45 107 korun, podpora dosahuje maximálně 26 163 korun. V roce 2026 se výpočet „stropu“ změní: místo 58 procent to bude 80 procent. Kdyby toto pravidlo platilo už letos, mohli by nezaměstnaní v prvních měsících dostávat až 36 086 korun. A protože se očekává zvýšení průměrné mzdy v národním hospodářství, bude to patrně ještě víc.
Podpora v nezaměstnanosti po výpovědi
Velmi příjemnou novinkou, která bude platit od ledna 2026, je zvýšení podpory pro lidi, kteří z dosavadního zaměstnání odešli z vlastní vůle. Dosud měli nárok pouze na nejnižší výši podpory, a to hned od prvních měsíců, to je 45 procent čistého příjmu nebo vyměřovacího základu.
Naproti tomu nově na tom budou stejně jako ostatní nezaměstnaní. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tato změna zajistí rovné podmínky pro všechny bez ohledu na to, proč v práci skončili. „Stávající systém odrazuje lidi od dobrovolné změny práce a v podstatě je za ni trestá. Přitom si pojištění pro tento případ platíme všichni,“ komentoval změnu ministr Marian Jurečka.
Podpora před prvním zaměstnáním
Mění se i výše podpory pro lidi, kteří dosud nepracovali. To se týká zejména absolventů škol, kteří již přišli o status studentů, ale do práce ještě nenastoupili. Tito lidé budou moci pobírat podporu po pět měsíců jako dosud, ale násobně vyšší.
Zatímco v roce 2025 to byl zpočátku 0,15násobek průměrné mzdy, v roce 2026 to bude 0,4násobek. V číslech je to rozdíl zhruba 18 043 korun oproti 6 767 korunám. (Číslo pro příští rok vychází z průměrné mzdy stanovené pro výpočet na letošní rok. Je velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti bude částka ještě vyšší než 18 043, protože pro výpočet na rok 2026 vyhlásí ministerstvo vyšší průměrnou mzdu.)
Po prvních dvou měsících podpora u absolventů klesne, i tak ale bude v každém z nich vyšší než v roce 2025.
Novinky na Úřadu práce
Novinky v podpoře v nezaměstnanosti souvisejí s novelou zákoníku práce. Od něj si rezort práce a sociálních věcí slibuje větší motivaci lidí k rychlejšímu hledání práce. Významnou změnou je konec diskriminace lidí, kteří práci opustili z vlastní vůle. „Flexibilnější trh práce může přispět k růstu mezd. Data ukazují, že změna zaměstnání vede ke zvýšení mzdy o osm až 12 %. Přechod na novou práci tak zaměstnancům přináší lepší finanční podmínky,“ uvedl při představování změn Jurečka.
Změny v podpoře v nezaměstnanosti nejsou jedinou novinkou mezi dávkami, které vyplácí Úřad práce. Již v říjnu nabyl částečné účinnosti zákon o superdávce státní sociální pomoci, který znamená ukončení čtyř stávajících příspěvků a jejich nahrazení jedinou novou dávkou. Úřad ji novým žadatelům začne vyplácet od příštího roku.