Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

Po schůzi sněmovního zemědělského výboru to dnes řekl předseda představenstva fondu Josef Kučera. Podklady by měl fond mít do konce dubna, do konce června zahájí vymáhání. Podpůrný fond počítá s tím, že následně zveřejní analýzy, na základě kterých k vymáhání přistoupil.
Rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z minulého týdne nevymáhat po Agrofertu evropské nárokové dotace podle Kučery nebude mít na postup PGRLF vliv. Ohledně vymáhání bude rolnický fond postupovat standardním způsobem, řekl.
Podpory bude rolnický fond vymáhat od nižších desítek podniků, podle Kučery je jich zhruba 20. „Vzhledem k tomu, že se jedná jen o podporu úroků v relativně krátkém období, tak ty částky jsou v řádu jednotek milionů korun,“ řekl Kučera.
Kučera připomněl, že podpory vyplácené zemědělským fondem a rolnickým fondem jsou odlišné. PGRLF poskytuje peníze na pojištění, na nákup zemědělské půdy a techniky či na pokrytí části úroků z komerčních úvěrů. Podporuje jak zemědělce, tak i lesníky. Peníze ke své činnosti rolnický fond získává z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu nebo z výnosů vlastní činnosti. Zemědělský fond je akreditovaná platební agentura, která mezi zemědělce rozděluje finanční podpory z evropských a národních zdrojů.
Stejně jako zemědělský fond po vydání stanoviska ke střetu zájmů následně zveřejnil analýzy, na základě kterých dospěl k závěru, počítá podle Kučery i rolnický fond s tím, že právní analýzy, na základě kterých začne dotace vymáhat, zveřejní.
Příprava vymáhání je nyní podle Kučery ve finální fázi a rolnický fond aktuálně připravuje dokumenty, kterými bude oslovovat jednotlivé společnosti, kterých se vymáhání týká. Hotové by měly být do konce dubna, samotné vymáhání by mělo být zahájené do konce června.
Rozhodnutí zemědělského fondu nevymáhat po Agrofertu nárokové dotace a opětovně holdingu umožnit o dotace žádat vyvolalo kritiku opozice. Opoziční lídři varují před chybějícím rozhodnutím Evropské komise a hovoří o riziku, že Česko přijde o peníze z unijního rozpočtu. Podle Agrofertu výsledky právních analýz zemědělského fondu potvrzují, že jeho vlastnické uspořádání umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému podnikatelskému subjektu v ČR.