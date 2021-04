Pohádka v brutalistním hotelu President z pera architektů Pizingerových

PRAHA Brutalistní hotel President na vltavském nábřeží v centru Prahy prošel v posledních letech velmi důkladnou rekonstrukcí. Architektonicky ji zastřešil ateliér Morix manželů Jaromíra a Nadi Pizingerových. Vytvářet interiér hotelu je podle nich hlavně o atmosféře. „Je to o snu nebo pohádce, ve které chceme na své dovolené všichni tak trochu být,“ říká architektka Naďa Pizinger.

Generální dodavatel, kterým byla italská stavební firma HLG STAV BOTTOLI, s.r.o. v čele s technickým managerem Ing. arch. Giovanni Calá si pro realizaci dodávek dveří a atypických řešení na míru vybrala společnost SAPELI Unlimited. Ta dodávala do hotelu President celkem asi 60 dveří různého typu za řádově za dva miliony korun. „V návrhu jsme si hráli s použitím několika typů dveří tak, aby vždy dotvářely výrazově kompozici dané místnosti,“ vysvětlila Naďa Pizingerová.

Podle ní to byla velmi náročná zakázka, a o to více si váží trpělivosti SAPELI Unlimited v přístupu k architektonickým návrhům a atypickým detailům, které byli pro autory zásadní. Pokud jde o dveře ne všechny představy architektů bylo možné realizovat tak, jak s nimi v plánech počítali, a to zejména kvůli technickým a požárním limitům. „Nicméně díky dodavateli jsme se k nim dokázali co nejblíže přiblížit,“ vysvětlila architektka.

V projektu autoři použili jak klasické otočné dveře ve skrytých zárubních, tak posuvné do pouzdra. V povrchových úpravách pracovali jak s jednoduchými vysoce odolnými dveřmi do zázemí Sky baru až po luxusní dýhy a sklo. Využili také skleněné stěny od SAPELI Unlimited, které oddělují koupelny od pokojů.

Komplexní rekonstrukce završená novým luxusním podlažím

„Na rekonstrukci hotelu President pracujeme již pátým rokem. Postupně se zde za provozu rekonstruovaly a přestavovaly všechny části hotelového komplexu, od hotelových pokojů, přes lobby, recepci a restaurace,“ vysvětlil Jaromír Pizinger. Spolu s manželkou Naďou zde vytvářeli také nové hotelové spa v suterénních prostorech a nově pojali také exteriér – konkrétně fasádu známého brutalistního objektu.

„Nejnovější přístavba v rámci šestého nadzemního podlaží je poslední etapou dlouhodobé rekonstrukce, a tak je pro nás i pocitově taková třešnička, na které jsme měli tu čest pracovat,“ poznamenala Naďa. Podíleli se jak na ztvárnění fasády zvenku, tak i na dispozicích nového podlaží a interiérech celé přístavby, kde se nacházejí ty nejluxusnější hotelové pokoje a také restaurace – Sky bar s nepřekonatelným výhledem na Pražský hrad.

Podle Naďi Pizingerové bylo potřeba hotel znovu oživit. Je sice umístěn na top místě v centru Prahy, svým vybavením však již neodpovídal požadovaným standardům. Architekti chtěli v návrzích interiéru i úprav exteriéru navázat na brutalistní estetiku. Zároveň ale také chtěli architekturu posunout do současných standardů a dnešní estetiky. U architektury hotelu je podle nich nezbytné správně navnímat úroveň hotelu v kontextu cílového klienta. „Je to o vytváření atmosfér a svým způsobem snu nebo pohádky, ve které každý chceme tak trochu být, na své dovolené,“ vysvětlila Naďa Pizingerová.

Práce na brutalistním hotelu pro manžele Pizingerovy byla zkušeností. Utvrdila je v jejich pracovním přesvědčení a přístupu k zakázkám, kde přes všechny obtíže v průběhu přípravy a v samotné realizaci je vždy důležité trvat až do poslední chvíle na zamýšlených estetických konceptech a detailech. Zkrátka to nevzdávat!