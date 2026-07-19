O korunu na 40,50 koruny za litr zdražil za poslední dva dny benzin na stanici Robin Oil v Kroměříži, cena nafty vzrostla o 1,70 koruny na 39,20 koruny. Pumpa Tank Ono u silnice I/49 v Zádveřicích-Rakové na Zlínsku prodávala v pátek odpoledne benzin za 38,90 koruny a naftu za 36,90 koruny. V neděli ráno tam benzin stál 39,50 koruny a nafta 37,50 koruny.
Také u Orlenu v plzeňské čtvrti Černice u sjezdu z dálnice D5 zdražil benzin o korunu, a to na 42,90 Kč za litr. Nafta je tam dražší o 1,20 koruny, litr stojí 42,10 Kč.
Ve Starém Plzenci na jižním Plzeňsku prodává v neděli stanice MOL benzin za 42,50 koruny, o korunu dráž než v pátek. Nafta od pátku zdražila o dvě koruny na 41,50 koruny. Naopak u benzinové stanice Avia v Černicích se ceny nezměnily, benzin je tam za 41,59 koruny a nafta za 39,59 Kč.
Čerpací stanice MOL na dálnici D1 u Troubska před Brnem prodávala v pátek natural za 42,80 koruny,v neděli za něj řidiči zaplatí 43,40 Kč. Litr nafty tam v pátek stál 41,10 koruny, v neděli ráno byl o korunu dražší. Nedělní ceny jsou tedy jen o několik haléřů nižší než vládou stanovené stropy. Za stejné ceny jako MOL nabízela v pátek pohonné hmoty i menší pumpa Best Fuel ve Velkých Němčicích na Břeclavsku. I tam v neděli paliva zdražila, a to stejně jako na pumpě u Troubska.
Za levnějšími palivy jezdí řidiči například na pumpu Tank ONO v Popovicích u Rajhradu na Brněnsku. Ta v pátek nabízela litr naturalu za 38,90 koruny, v neděli ráno byl za 39,50 koruny. Proti pátku tam zdražila i nafta, a to z 36,90 Kč za litr na 37,50 koruny.
U čerpací stanice Shell v Místecké ulici v Ostravě-Hrabůvce zdražil od pátku benzin o 30 haléřů na 42,90 koruny a nafta o 60 haléřů na 41,50 Kč. V Teplého ulici v Pardubicích vzrostla cena nafty o korunu na 41,50 Kč za litr, cena naturalu zůstala beze změny 42,50 koruny.
Benzinová pumpa Shell na rohu ulic Čuprova a Sokolovská v Praze 8 v neděli ráno nabízela litr Naturalu 95 za 43,40 koruny, což bylo o 60 haléřů více než v pátek. Litr nafty prodávala za 41,90 Kč, o korunu dráž než před dvěma dny.
Na průtahu Libercem čerpací stanice Shell i Orlen zvedly cenu benzinu ze 42,50 koruny na 43,10 koruny, naftu zdražil Shell ze 39,90 Kč na 40,90 koruny, zatímco Orlen ponechal cenu na 40,90 Kč.
Na čerpací stanici Prim u sjezdu z průtahu v Růžodole, která patří v Liberci dlouhodobě k nejlevnějším, zůstala cena za litr naturalu na 40,90 koruny, nafta zdražila o korunu na 39,90 Kč. Mezi levnější patří aktuálně i čerpací stanice Kontakt ve čtvrti Františkov, kde cena benzinu vzrostla ze 40,50 Kč na 40,90 koruny a cena nafty z 38,50 Kč na 38,90 koruny.
Na čerpací stanici Prim v Tehovci v okrese Praha-východ v neděli řidiči natankují Natural 95 za 40,90 koruny a naftu za 39,90 Kč. Více zaplatí v nedalekých Říčanech u Orlenu naproti prodejně Tesco, kde se litr benzinu prodává za 43,40 koruny a nafty za 42,10 Kč.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ceny pohonných hmot po ukončení státní regulace cen podle analytiků vzrostou. Cenový skok podle nich bude patrný zejména u nafty.
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13. července 2026