Ceny pohonných hmot v Česku mírně klesly, benzin je levnější než před rokem

Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliva natankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 32,79 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32,30 koruny.
Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,22 koruny a nafta 33,96 koruny za litr.
V meziročním srovnání je nyní benzin o 3,36 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 3,18 koruny na litru více.
Za současným vývojem cen pohonných hmot stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska relativní stabilita na ropném trhu. Pozitivním faktorem je podle něj také silná česká koruna, která zlevňuje dovoz paliv i ropy. V příštím týdnu by tak ceny pohonných hmot mohly podle Lajska zůstat nadále stabilní. „Případně bychom se mohli dočkat i mírného pádu cen o jednotky haléřů,“ řekl Lajsek.
Z hlediska dlouhodobějšího vývoje ovšem bude podle analytiků klíčová situace kolem Íránu. Šéf Malcom Finance Jaroslav Ton připomněl, že v minulých dnech se objevily první signály možné deeskalace napětí mezi USA a Íránem, které ještě na začátku února tlačilo ceny ropy nahoru.
Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by ale v případě vojenského úderu Spojených států na Írán paliva výrazně zdražila, protože případný konflikt by ohrozil dodávky ropy z celého blízkovýchodního regionu. Kromě toho se podle Kovandy dá očekávat, že čerpací stanice by mimořádnou situaci využily k navýšení svých marží.
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|33,19
|32,73
|Praha
|34,22
|33,96
|Středočeský
|33,48
|32,99
|Jihočeský
|32,84
|32,43
|Plzeňský
|33,30
|33,01
|Karlovarský
|32,79
|32,30
|Ústecký
|32,97
|32,52
|Liberecký
|33,07
|32,36
|Královéhradecký
|33,11
|32,52
|Pardubický
|32,92
|32,33
|Vysočina
|33,52
|33,09
|Jihomoravský
|33,40
|33,03
|Olomoucký
|33,23
|32,82
|Zlínský
|32,85
|32,34
|Moravskoslezský
|32,91
|32,49
|Zdroj: CCS