Pohonné hmoty o víkendu zdraží. Cenový strop ministerstva vzrostl o haléře

  14:28
Pohonné hmoty v Česku o víkendu zdraží, stát upravil cenové stropy na benzin a naftu pro víkendové dny i pondělí. Maximální cena litru nafty byla ministerstvem financí stanovena na 45,90 korun, což je o 70 haléřů více než v pátek. Litr benzinu bude možné prodávat nejvýše za 41,95 korun, tedy o 18 haléřů více než ve čtvrtek.
Čerpačka Orlen v Chebu v úterý 7. dubna 2026 - základní natural za 41,90, nafta za 48,90 | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Benzin podle společnosti CCS ve čtvrtek zlevnil o tři haléře na průměrných 41,60 Kč za litr, nafta naopak zlevnila o 44 haléřů na 47,79 Kč za litr.

Současně vláda zavedla omezení maximální marže čerpacích stanic na 2,50 Kč na litr neprémiového paliva. Cílem je omezit případy nepřiměřených marží, které podle ministerstva v některých případech na dálničních tazích dosahovaly až sedm korun u benzinu a 6,50 Kč u nafty.

Zároveň došlo ke snížení spotřební daně na naftu o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH představuje 2,35 Kč. Resort uvádí, že kombinace opatření má zmírnit dopady růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.

Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k těmto maximům přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se držet ceny pod stanovenou hranicí. Nejvyšší ceny má úřad podle současného plánu zveřejňovat minimálně do konce dubna, další úpravu cen provede v pondělí odpoledne, kdy představí hodnoty pro úterý.

Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad. Podle ministerstva financí zatím čerpací stanice pravidla dodržují a stát nezjistil žádné porušení.

„Během prvních dvou dnů intenzivních kontrol bylo provedeno 177 terénních šetření napříč celou Českou republikou a všechna skončila s negativním výsledkem,“ uvedl Stefan Fous z ministerstva financí. Ministerstvo zároveň uvedlo, že kontroly budou pokračovat i v dalších dnech.

Každý po svém

Podle Unie nezávislých petrolejářů stát nutí čerpadláře prodávat paliva za cenu nižší, než za jakou ji většina z nich nakoupila na trhu. Prodejci se stropy naložili různě. V centru metropole například svítily ve středu ráno stropové ceny, jen kousek za Prahou se však už dalo tankovat výrazně levněji. Přístup jednotlivých čerpadlářů je ovšem individuální. Čerpací stanice MOL v Praze u odbočky na Záběhlice držela cenu naturalu po oba srovnávané dny na 42,90. A naftu o korunu zlevnila ze 49,90 na 48,90. A pumpa téže značky v Chotýčanech na D3 zlevnila přes noc naftu o korunu a benzin o 60 haléřů.

U čerpací stanice Orlen na D6 mezi Sokolovem a Karlovými Vary se ceny nezměnily, benzin stojí 41,90 Kč, nafta 48,90 Kč. U Globusu v Karlových Varech se tankuje benzin za 39,90 Kč, nafta za 47,40 Kč, také stejně jako v úterý, uvedla ČTK.

Vládní stropy ovšem dopadají na provoz menších čerpacích stanic. Dvě čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti, která ji provozuje převážně pro místní klienty. „Současná cenová omezení by nám neumožnila provoz bez ztráty,“ uvedl ředitel Petr Chadima. Druhá stanice v Šakvicích na Břeclavsku, kterou provozuje společnost Signum, zůstala rovněž zavřená.

