Pojišťovna nedělala průtahy. Za jizvu v obličeji vyplatila peníze bleskově

Za svou fotbalovou kariéru Milan Lutonský už zažil několik zranění. Když se devětadvacetiletý záložník druholigové Líšně vloni na jaře srazil hlavou s protihráčem z Dukly Praha, nevypadalo to vůbec dobře. Zůstal otřesený a z tržné rány pod obočím mu proudily potoky krve. „Měl jsem krvavý šrám nad okem. V kabině mi to lékař sešil a nějakých deset minut jsem zápas dohrával s obvázanou hlavou. Můžu být rád, že to nedopadlo hůř,“ vzpomíná fotbalista, který má na kontě 140 utkání v nejvyšší soutěži za Zbrojovku Brno.

Týmový lékař ránu sešil tak dobře, že v nemocnici s tím už nebylo potřeba nic dělat. „Pak jsem šel na klasickou kontrolu, kde mi už jen vytáhli stehy,“ poznamenává Milan Lutonský. První dva dny po srážce odpočíval,pak se už zapojil do tréninku. „Spoluhráči samozřejmě brali ohled na moje zranění a i já jsem byl opatrnější, takže jsem se na tréninku vyhýbal soubojům a hlavičkám,“ dodává. V sestavě SK Líšeň pro další utkání už nechyběl.

„Životní pojištění by měli mít zejména lidé, kteří jsou živiteli rodiny nebo splácejí hypotéku. Dlouhodobý výpadek příjmu ze zdravotních důvodů nebo invalidita totiž ohrozí životní úroveň celé rodiny. Pokud mají navíc hypotéku, mohou se dostat do problémů s jejím splácením,“ říká Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea a doporučuje krytí pro případy dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity a smrti.

Peníze na účtu druhý den

Přestože si fotbalistovo zranění nevyžádalo dlouhodobou pauzu, trvalou připomínku nešťastné srážky s protihráčem má dodnes. Pod obočím mu zůstala výrazná třícentimetrová jizva, která se táhne přes půl oka. Veškeré dokumenty dodal pojišťovně Simplea letos na podzim, kdy bylo jasné, že bude mít trvalé následky. „Kontaktoval jsem pojišťovnu a řekli mi, co přesně po mně budou chtít. Věděl jsem, že když se stane úraz, který by mohl mít trvalé následky, je potřeba evidovat všechny zprávy od lékařů. Po roce jsem si nechal od vyšetřujícího lékaře napsat výstupní zprávu. Všechno jsme naskenoval, připojil fotografii jizvy s měřítkem a dokumenty dodal pojišťovně,“ popisuje Milan Lutonský.

Za trvalé následky od pojišťovny obdržel 60 tisíc korun. „Plnění proběhlo absolutně bez problému. Peníze jsem na účtu měl hned druhý den,“ potvrzuje. Rychlost plnění sportovce překvapila. I z toho důvodu, že v minulosti neměl při jednání s pojišťovna pokaždé nejlepší zkušenost.

Ve své kariéře se kromě běžných zranění musel vypořádat s prasklým jařmovým obloukem, a dokonce dvakrát v krátké době s únavovou zlomeninou zánártní kůstky. Několik týdnů nosil ortézu a nemohl trénovat, natož hrát soutěžní zápasy. „Když jsem se vrátil k tréninku, po necelých dvou týdnech mě noha zase začala bolet. Lékaři zjistili, že tam je znovu prasklina. Ale pojišťovna to nebrala jako dva rozdílné úrazy a denní odškodnění mi vypočítala na 45 dní. Mimo jsem byl přitom dva měsíce,“ vysvětluje Milan Lutonský.

Udělal jsem dobře

Pod křídla pojišťovny Simplea, která patří do skupiny Partners, přešel před třemi lety. „S finančním poradcem jsem řešil produkty, které mám. Řekl mi, jaké mají výhody a nevýhody. Usoudili jsme, že pojištění, které jsem v té době měl nastavené, pro mě jako pro profesionálního fotbalistu není úplně výhodné,“ vypráví bývalý mládežnický reprezentant a pokračuje. „Vzhledem k tomu, že v člověka, který se mi o finance stará, mám důvěru, rozhodl jsem se pro změnu pojišťovny a myslím, že jsem dobře udělal.“

Finanční poradce Partners Tomáš Střelec se stará o kompletní portfolio jeho finančních produktů. „Milanovi jsem doporučil změnu pojištění,“ říká Střelec, který spolupracuje s několika vrcholovými sportovci. „Všichni to mají nastavené podobně jako Milan. To znamená, že neřešíme nějaké drobnosti jako podvrtnutý kotník, ale opravdu vážné věci - a tady se ukazuje, že to děláme správně,“ dodává poradce Partners.

Pozitivní zkušenost s pojišťovnou Simplea je pro záložníka Líšně vzhledem k rizikovosti jeho povolání důležitým signálem a zároveň jistotou do budoucna. „Měl jsem štěstí, že mě poslední zranění příliš neomezilo. Pokud bych ale řešil třeba přetržený křížový vaz, což je u fotbalistů poměrně běžné zranění, přišel bych klidně o celou sezonu. I ve smlouvách bývá uvedeno, že se plat snižuje, když se hráč zraní na dobu delší než šest měsíců. Takhle vím, že pokud se mi něco stane, pojišťovna splní to, na čem jsme se ve smlouvě dohodli, a měl bych zajištěný téměř stejný příjem,“ uzavírá Milan Lutonský.