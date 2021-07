Pojišťovny mají nahlášeny z červnových bouřek škody za 3,8 miliardy korun, zatím vyplatily 436 milionů

Praha Pojišťovny mají nahlášeno z bouřek, které zasáhly zemi v předminulém týdnu, 26 900 škod za 3,841 miliardy korun. Celkem odhadují 36 tisíc škod za 5,1 miliardy Kč. Informovala o tom ve středu Česká asociace pojišťoven. Klientům vyplatily pojišťovny 436 milionů korun.

Vyřízeno je podle asociace 28 procent všech nahlášených pojistných událostí, u pojištění budov občanů je to 44 procent. Vyplacené škody se zhruba na polovinu dělí na pojištění občanů a podnikatelská pojištění. Zatímco u občanů činí průměrná škoda 85 400 škod, u podnikatelů 380 tisíc korun.



V případě samotného tornáda, které pustošilo oblast mezi Hodonínem a Břeclaví, pojišťovny odhadují počet škod na 13 700 za 3,7 miliardy Kč. Nahlášeno jich mají 9300 za 2,7 miliardy korun.

Červnové bouřky by se tak podle expertů pro pojišťovny mohly stát čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku ČR v roce 1993. „Odhady zatím máme jen hrubé. Ale pokud by byly pojištěné škody na majetku zhruba tři miliardy Kč, dostalo by se tornádo hned za troje rozsáhlé povodně a přeskočilo všechny orkány,“ uvedla dříve mluvčí asociace Veronika Nová.