Pokud se pravidla nezmění, budeme je muset obejít, říká olomoucký holič

Olomouc Povinnost zákazníků prokázat se před vstupem do kadeřnictví či holičství profesionálně provedeným testem na koronavirus, která je součástí pravidel pro chystané obnovení činnosti těchto služeb, podle provozovatele holičství Doe’s Barber Shop v Olomouci Richard Laně odradí mnoho zákazníků a bude svádět k obcházení tohoto nařízení.

„Lidé z vlády by možná mohli jít ven a podívat se, jak se kolem nich svět točí, protože podle mě jsou úplně mimo realitu,“ komentoval Laně na sociálních sítích pravidla pro obnovení provozu kadeřnictví a holičství.

Služby spojené s péčí o tělo mohou provoz obnovit od 3. května. Podle nařízení vlády se lidé u vstupu do provozovny budou muset prokázat profesionálně provedeným antigenním nebo PCR testem. Antigenní test bude platný 72 hodin od odběru, PCR sedm dní. Lidé očkovaní, kteří mají 14 dní od poslední dávky, nebudou muset mít test, stejně jako ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

„Pokud se tohle nezmění, budeme to muset pravděpodobně obejít. Proč může samotestování fungovat ve firmách a školách a u nás ne? Znamená to tedy, že samotestování nefunguje? Proč se tedy dělá?,“ uvedl Laně, podle kterého už hodně klientů avizovalo, že za takových podmínek do holičství nepřijdou a nechají se ostříhat doma, kde nemusí řešit žádné testy. „Povede to jen k obcházení a porušování, místo aby se to konečně vyřešilo,“ míní.

Laně si neumí představit, jak se každý klient bude objednávat na stříhání a ladit termín s objednáním na profesionálně provedené testování. Holiči musí také počítat se stálými klienty, kteří budou argumentovat testy z práce či domova nebo si je budou chtít udělat přímo v holičství. „Vyhodím ho? Ani náhodou!,“ podotkl Laně.

Na konci března se Laně rozhodl po tříměsíční pauze obnovit provoz holičství navzdory vládnímu nařízení, které chod těchto služeb kvůli pandemii koronaviru zatím zakazuje. Do holičství ale hned ráno dorazila policejní hlídka a po jejím upozornění na porušení vládního nařízení Laně holičství opět uzavřel.

Loni na jaře holičství Doe’s Barber Shop vládní nařízení striktně dodržovalo. „Byli jsme obezřetní. Nestříhali jsme nikde. Nežádali jsme o podpory stát. Vše s vidinou, že stát nastaví systém pro každý segment, který je postižen lockdownem. Času bylo dost, ale s podzimní druhou vlnou žádný systém nepřišel, jen překvapení, že je tu druhá vlna,“ řekl v březnu Laně.

Na podzim už pracovníci holičství stříhali klienty u nich doma. „Podpora státu byla hrubě nedostačující. Otevření před Vánoci všichni odsuzují, ale nás ekonomicky zachránilo. Jinak bychom tu už nebyli. Od Vánoc jsme zavření,“ dodal Laně.