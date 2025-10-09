Rozhodnutí se týká rámcové dohody na dodávku elektrických vlaků EMU 160 na základě zadávacího řízení z roku 2019. Dráhy v listopadu 2022 uzavřely smlouvu s konsorciem Škoda Transportation a Škoda Vagonka na dodávku 19 jednotek. Dodatkem z roku 2023 ale objednávku změnily na 15 elektrických vlaků EMU a čtyři bateriové elektrické vlaky.
Podle rozhodnutí ÚOHS se tím České dráhy dopustily přestupku, protože dodatkem nezákonně změnily podmínky rámcové dohody. Dráhy podaly rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi. Argumentovaly tím, že změna objednávky souvisela s požadavky Moravskoslezského kraje, pro který byly vlaky určené, a kvůli zavádění systémů ETCS a ECM.
„Předseda Mlsna konstatoval, že České dráhy měly více variant, jak situaci v regionu zajistit, vybraly si však tu, při které došlo k podstatné změně závazku z rámcové dohody. Rovněž nebylo nutné bateriové jednotky pořizovat kvůli zavádění nových standardů, neboť ETCS bude na daných tratích zaveden nejdříve po roce 2029 a ECM byl naopak zaveden již před termínem dodání jednotek,“ uvedl úřad.
Zároveň Mlsna uvedl, že změna předmětu zakázky mohla ovlivnit výběr dodavatele, protože úřadu nejméně jeden konkurenční dodavatel potvrdil, že v případě soutěže na bateriové vlaky by se zakázky zúčastnil.
Dráhy nyní musí pokutu zaplatit. Mohou se bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, to ale neodkládá povinnost zaplatit uloženou sankci.