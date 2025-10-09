ČD zaplatí pokutu šest milionů korun. Dopravce chyboval při nákupu vlaků

České dráhy musí zaplatit pokutu šest milionů korun, kterou národnímu dopravci vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu. Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna, úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí je tak pravomocné.

ilustrační snímek | foto: České dráhy

Rozhodnutí se týká rámcové dohody na dodávku elektrických vlaků EMU 160 na základě zadávacího řízení z roku 2019. Dráhy v listopadu 2022 uzavřely smlouvu s konsorciem Škoda Transportation a Škoda Vagonka na dodávku 19 jednotek. Dodatkem z roku 2023 ale objednávku změnily na 15 elektrických vlaků EMU a čtyři bateriové elektrické vlaky.

Podle rozhodnutí ÚOHS se tím České dráhy dopustily přestupku, protože dodatkem nezákonně změnily podmínky rámcové dohody. Dráhy podaly rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi. Argumentovaly tím, že změna objednávky souvisela s požadavky Moravskoslezského kraje, pro který byly vlaky určené, a kvůli zavádění systémů ETCS a ECM.

„Předseda Mlsna konstatoval, že České dráhy měly více variant, jak situaci v regionu zajistit, vybraly si však tu, při které došlo k podstatné změně závazku z rámcové dohody. Rovněž nebylo nutné bateriové jednotky pořizovat kvůli zavádění nových standardů, neboť ETCS bude na daných tratích zaveden nejdříve po roce 2029 a ECM byl naopak zaveden již před termínem dodání jednotek,“ uvedl úřad.

Zároveň Mlsna uvedl, že změna předmětu zakázky mohla ovlivnit výběr dodavatele, protože úřadu nejméně jeden konkurenční dodavatel potvrdil, že v případě soutěže na bateriové vlaky by se zakázky zúčastnil.

Dráhy nyní musí pokutu zaplatit. Mohou se bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, to ale neodkládá povinnost zaplatit uloženou sankci.

