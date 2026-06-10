Nejslavnější prodavač langošů na Slovensku zemřel. Bojoval s úřady kvůli diakritice

  12:41aktualizováno  12:41
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Ve věku 50 let zemřel majitel stánku s langoši Antonín Pašek z Kvetoslavova nedaleko Bratislavy. Do povědomí celého Slovenska se dostal kvůli pokutě 1 500 eur (36 500 korun), kterou mu úřady původně naúčtovaly za chybějící diakritiku na účtence. Po odvolání a medializaci mu pokutu nakonec zrušily.
Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500 korun) za chybějící čárky a háčky na účtence. (16. května 2026) | foto: Facebook Langoše Kvetoslav

Langoše Květoslavov.
Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Květoslav - 1. strana. (13. května 2026)
Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Kvetoslav - 2. strana. (13. května 2026)
Rozhodnutí úřadu v kauze pokuty Langoše Kvetoslav - 3. strana. (13. května 2026)
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Smuteční oznámení zveřejnila langošárna na sociálních sítích, uvedl slovenský web Trnavak. „Milí zákazníci, od 10. 6. 2026 do 15. 6. 2026 bude z rodinných důvodů zavřeno,“ uvedla. Poslední rozloučení se uskuteční 12. června v 10:30 na hřbitově v Kvetoslavově.

Zpráva zasáhla řadu lidí. Pod příspěvkem se objevily desítky kondolencí. „Tonko, budeš nám chybět, odpočívej v pokoji. Upřímnou soustrast celé rodině,“ napsal jeden z truchlících.

Kauza Langoš

Padesátiletý Antonín Pašek před měsícem vzbudil pozornost po kontrole finanční správy ve svém stánku. Úřad mu uložil pokutu 1 500 eur, v přepočtu asi 36 500 korun, kvůli chybějícím háčkům a čárkám na pokladním dokladu.

Případ vyvolal silnou reakci veřejnosti. Někteří provozovatelé podobných podniků se proti rozhodnutí postavilo. Například Chata Zázvor v Nízkých Tatrách reagovala na pokutu za chybějící diakritiku po svém. Na facebooku ironicky oznámila, že z podniku dělá „lingvistickou laboratoř“, a přepsala menu i vlastní název do přehnané podoby plné háčků a čárek. Do nabídky tak zařadila recesistické názvy jídel a uvedla, že jde do „totální ofenzivy háčků a čárek“, aby se vyhnula podobné sankci.

Po odvolání a medializaci byla pokuta nakonec zrušena. Podnikatel dostal peníze zpět a tehdejší vedení finanční správy se mu za postup kontrolorů omluvilo.

K případu se tehdy vyjádřil i premiér Robert Fico. Pokutu označil za šikanu a vyzval úřady k omluvě. Finanční správa později přiznala procesní pochybení. Její prezident Jozef Kiss oznámil, že rozhodnutí bude ve prospěch provozovatele. Osobně se mu také omluvil.

Pašek později uvedl, že ho celá věc hluboce zasáhla. Mluvil i o svých potížích a náročném podnikání.

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