Polská vláda zavádí maximální ceny paliv. Nafta bude stát v přepočtu přes 43 korun

Maximální cena litru bezolovnatého benzinu s oktanovým číslem 95 má spolu s daní z přidané hodnoty (DPH) činit 6,16 zlotého (35,23 Kč), u benzinu 98 6,76 zlotého (38,66 Kč) a za litr nafty 7,60 zlotého (43,47 Kč), napsal portál s odvoláním na vyhlášku ministerstva energetiky.
Za prodej nad maximální ceny bude hrozit pokuta až milion zlotých (5,72 milionu Kč).
Maximální cena je vypočítána podle vzorce, který zahrnuje průměrnou velkoobchodní cenu paliv na polském trhu zvýšenou o spotřební daň, palivový příplatek, marži prodejců ve výši 0,30 zlotého (1,71 Kč) za litr a DPH.
V pondělí vstoupilo v platnost sobotní nařízení ministra financí o snížení spotřební daně z paliv, vydané na základě novely zákona o spotřební dani, která začala platit od neděle. Novela umožňuje časově omezené - do 30. června - snižování sazeb spotřební daně z pohonných hmot. Od neděle platí také novela zákona o ropných zásobách, která zavedla mechanismus výpočtu maximální ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích, připomněl server.
Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek ohlásil, že vláda sníží sazbu DPH na pohonné hmoty z 23 procent na osm, zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny paliv. Předpověděl, že díky těmto opatřením by ceny pohonných hmot měly ještě před velikonočními svátky klesnout o zhruba 1,2 zlotého (téměř sedm Kč) za litr.
V současnosti se ceny benzinu s oktanovým číslem 95 v Polsku pohybují od sedmi do 7,5 zlotého (zhruba 40 až 43 Kč) za litr, zatímco u nafty je to osm až devět zlotých (zhruba 46 až 52 Kč) za litr, napsala ve čtvrtek polská agentura PAP.