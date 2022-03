Do konce roku Polsko skoncuje s ruskou ropou, s uhlím už do května, oznámil Morawiecki

Morawiecki podle agentury AP řekl, že Polsko zahajuje nejradikálnější plán mezi evropskými národy na odstavení ruských energetických zdrojů. Podle něho Polsko podniká kroky k tomu, aby se stalo „nezávislým“ na ruských dodávkách. Vyzval, aby i ostatní země Evropské unie ustoupily od ruských fosilních paliv.

Nejen Polsko uvádí, že peníze z vývozu ropy a plynu pohání ruskou válečnou mašinérii, což by se ve světle jejích výbojů na Ukrajině mělo zarazit.

Morawiecki rovněž vyzval Evropskou komisi, aby v zájmu „spravedlnosti“ také uvalila daň na dovoz fosilních paliv z Ruska, aby ty země, které je budou dál dovážet nebyly zvýhodněny jejich nižší cenou oproti importu z jiných částí světa.

Morawiecki také uvedl, že dovoz plynu bude omezen v květnu. Polsko již delší dobu podniká kroky ke snížení závislosti na ruském plynu. Ve Svinoústí vybudovalo terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG), který se nyní rozšiřuje. Získává díky tomu plyn z Kataru, USA, Norska a dalších vývozců. Koncem letošního roku má být otevřený nový baltský plynovod přivádějící plyn z Norska, upozornila agentura AP.

Podle analýzy think tanku Forum Energii dováží Polsko asi 20 procent uhlí, které spotřebuje, zbytek se vydobývá v dolech na jeho území. V roce 2020 tři čtvrtiny uhlí z dovozu pocházely z Ruska. Podle agentury PAP je ruské uhlí levnější než to polské a lépe se hodí pro výrobu energie.

Ministryně klimatu a životního prostřední Anna Moskwová uvedla, že Polsko by mohlo kupovat uhlí z Jihoafrické republiky a Austrálie. Podle ní tyto nákupy nebudou dražší.

V případě ropy pochází z Ruska zhruba 60 procent ropy, kterou Polsko zpracovává. Polská společnost PKN Orlen má dlouhodobou smlouvu s ruskou firmou Rosněfť, která skončí letos, a také dohodu s firmou Tatněfť, která končí v roce 2024. Generální ředitel PKN Orlen Daniel Obajtek uvedl, že firma je připravena na jakýkoliv scénář a ve smlouvě má ustanovení, které jí dává určité možnosti.

EU se dohodla, že bude postupně snižovat svoji závislost na dovozu plynu z Ruska. Německo, největší ekonomika v bloku, minulý týden oznámilo, že do konce letošního roku přestane nakupovat ruskou ropu a do poloviny roku 2024 by mohlo být nezávislé i na dodávkách ruského plynu.