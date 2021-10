Na český trh vstupuje nový polský řetězec HalfPrice. První prodejnu otevřel v pražské Galerii Harfa

Do Česka vstoupil nový maloobchodní řetězec se značkovým oblečením, obuví a doplňky HalfPrice. Síť staví na konceptu off-price, v rámci kterého nabízí značkové zboží přímo od výrobců za nízké ceny.

„Česká republika je nám obzvláště blízká, a to nejen díky své geografické poloze, ale také díky dlouhodobým vazbám skupiny CCC. Je to pro nás důležitý trh, kde působíme již 17 let a kde jsme přítomní s nabídkou CCC, eobuv.cz a Modivo. Nyní nastal čas na další průkopnický projekt,“ říká předseda představenstva HalfPrice Adam Holewa.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že HalfPrice je moderní koncept off-price, který obohacuje místní komerční nabídku a láká velké množství nových zákazníků. „Sbírka značek v síti se neustále rozšiřuje a zákazníci se mohou těšit na velmi různorodou a často měnící se nabídku,“ dodává místopředsedkyně představenstva pro nákup Malwina Winter.



„Nabídka značkové módy za zvýhodněné ceny dosud v našem centru chyběla, a proto skvěle doplní a zatraktivní náš stávající mix obchodů. Polský řetězec s prodejní plochou bezmála 1 800 metrů čtverečních je pro nás významným nájemcem. Věříme, že i díky skvělé lokaci, kterou jsme dokázali nabídnout u vchodu do obchodního centra, přiláká značka nové zákazníky,“ říká ředitel obchodního centra Galerie Harfa Pavel Hradec.



HalfPrice patří do skupiny CCC a vedle České republiky působí také v Polsku, Rakousku a v Maďarsku a na konci roku se objeví v Chorvatsku. V Polsku značka debutovala letos v květnu a dosud na tamním trhu otevřela 27 prodejen. Do Rakouska a Maďarska řetězec expandoval v srpnu.

CCC je největší maloobchodní společností s obuví ve střední Evropě a jedním z největších výrobců obuvi v Evropě. Působí ve 29 zemích. Skupina CCC je v České republice přítomná od roku 2004 a v současnosti pod značkou CCC působí v tuzemsku více než 80 prodejen. Čeští zákazníci mohou rovněž nakupovat na eshopech ccc.eu, eobuv.cz a Modivo a od července využívat v Praze i první kamennou prodejnu eobuv.cz a Modivo.

Polský maloobchodní řetězec má velmi podobný koncept jako konkureční irský Primark, polský řetězec Pepco, německý diskont Kik, Sinsay patřící pod polskou společnost LPP, která vlastní Reserved, Mohito či House, či nizozemský Action, který vstoupil na český trh v loňském roce. Všechny tyto koncepty s cenově dostupnými výrobky nabízí kromě oblečení a obuvi také doplňky do domácnosti.