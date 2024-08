Heathrow poškodil nový poplatek. Letiště přišlo o desítky tisíc pasažérů

Systém, který se někdy označuje jako digitální víza, má britské vládě pomoci lépe sledovat počty lidí vstupujících na území Velké Británie. Monitorovat má postupně všechny přijíždějící nebo tranzitující pasažéry, kteří buď nemají klasická víza, nebo nemají v Británii povolení k pobytu.

Podle listu The Guardian se nyní ETA vztahuje na cestující z Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Jordánska. O další země by se měl systém rozšířit letos na podzim, Evropská unie a Švýcarsko do něj přibudou z kraje příštího roku.

Nový systém a s ním spojené poplatky se však nepříznivě odrážejí na hospodaření letiště, jeho vedení letiště tak zpoplatněná digitální víza dlouhodobě kritizuje. Dopravní uzel totiž přichází o významnou část příjmů. Příkladem jsou tranzitní cestující z Kataru. Těch za první čtyři měsíce platnosti nové regulace dorazilo na Heathrow o 19 tisíc méně v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Podle Guardianu si cestující prostě naplánovali přestup na návazné lety jinde.

„I když se letiště Heathrow stále snaží přitáhnout nové cestující a nabízet nová spojení, data ukazují, že po zavedení programu ETA přišlo z daných sedmi zemí o 90 tisíc tranzitních cestujících. To je pro naši konkurenceschopnost jako dopravního uzlu zničující. Naléhavě žádáme vládu, aby zařazení tranzitních cestujících do tohoto systému přehodnotila,“ uvedlo v oficiálním vyjádření londýnské letiště.

Systém ETA je z velké části založen na již existujících americkém elektronickém systému. V praxi je vyžadováno, aby každý cestující požádal o vstup na území Spojeného království a zaplatil za tento vstup poplatek ve výši 10 liber. To platí i pro cestovatele, kteří využívají britská letiště déle než dvě hodiny k přestupu na jiné lety.

Vedení letiště Heathrow už dříve vyjádřilo své obavy na dopady tohoto poplatku v praxi. Uvedlo, že záměr britské vlády podporuje, zároveň ale dodalo, že na místě je osvobodit od poplatku osoby, které letiště využívají pouze k přestupu na další lety.

Heathrow však i přes problémy z poslední doby zůstává nejvytíženějším letištěm v Evropě. V červenci předstihlo amsterdamský Schiphol, Frankfurt nad Mohanem, Madrid i letiště de Gaulle v Paříži. Každý týden se na Heathrow v průměru odbaví 1,8 milionu turistů, uzavírá The Guardian.