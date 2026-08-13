Ceny za plavbu po nejfrekventovanějších námořních trasách Panamského průplavu dosáhly podle deníku Financial Times rekordních výšek, a to v době, kdy hladina vody klesá v důsledku rychle se rozvíjejícího meteorologického jevu El Niño, píše deník The Guardian.
Jako důkaz křehkosti globálního obchodu údajně jedna kontejnerová loď zaplatila přibližně 4 miliony dolarů (82 milionů Kč) za to, aby se dostala před frontu plavidel čekajících na průplav tímto klíčovým námořním místem.
Podle agentury Bloomberg byla kupcem tohoto přepravního slotu dolarů loď Seaspan Benefactor. Platba údajně více než dvojnásobně převýšila průměrnou nabídku podanou během předchozích sedmi dnů.
Společnosti Argus Media informovala, že nyní lodě čekají na proplutí touto obchodní trasou spojující Tichý a Atlantický oceán přibližně deset dní, než na ně přijde řada. To je největší zpoždění od letošního května. Tuto trasu přepravci upřednostňují, protože obvykle snižuje náklady a zkracuje přepravní časy, zejména pro velké maloobchodníky a energetické společnosti, jejichž lodě pendlují mezi Asií a USA.
Zatímco přepravní společnosti obvykle platí paušální poplatek za rezervaci časového slotu pro průplav kanálem, Správa Panamského průplavu (ACP), která tuto vodní cestu spravuje, zároveň pořádá denní aukce, v nichž mohou majitelé lodí podávat nabídky, aby se vyhnuli čekání ve frontě. Vyvolávací ceny začínají přibližně na 15 000 dolarech u menších nákladních lodí a 55 000 dolarů u největších plavidel, avšak tyto ceny mohou v obdobích silného přetížení nebo vysoké poptávky prudce stoupnout.
Rejdaři si rádi připlatí
Majitelé lodí jsou ochotni na aukcích platit výrazně vyšší ceny, aby se vyhnuli frontám, neboť stále více plavidel se vyhýbá Perskému zálivu a Rudému moři. Boje na Blízkém východě fakticky uzavřely Hormuzský průliv a Bab al-Mandab, úzký průliv mezi Arabským poloostrovem a Africkým rohem.
Na začátku tohoto měsíce správa kanálu oznámila, že koncem srpna a začátkem září zavede omezení týkající se ponoru lodí v zájmu zachování plynulosti provozu. Toto rozhodnutí podle správy vycházelo z hladiny vody a předpokládaných podmínek na jezeře Gatún, umělé nádrži, která napájí průplav. „Jsme připraveni zavést preventivní opatření během jevu El Niño na základě zkušeností z období 2023–2024 a na základě sledování povětrnostních podmínek,“ uzavřela Správa Panamského průplavu.