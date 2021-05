Poprvé v zisku. Skupina e-shopů Mall zvýšila obrat o čtvrtinu na téměř 21 miliard

Praha Skupina internetových obchodů Mall Group v obchodním roce končícím 31. března zvýšila obrat o 26 procent na 20,7 miliardy korun a poprvé skončila v zisku. K černým číslům skupině pomohl rozmach internetového nakupování spojený s pandemií, výrazné zlepšení transakční ekonomiky, transformace Mallu v tržiště i úspěch na zahraničních trzích. Počet objednávek se meziročně zvýšil o 31 procent na 14 milionů. Firma to v úterý oznámila v tiskové zprávě.

Do skupiny patří vedle internetového tržiště Mall také e-shop s elektronikou CZC.cz či obchody Vivantis a ProZdravi.cz. Důležitou roli v rámci překlopení Mall Group do zisku hrál úspěšný přerod Mallu v tržiště. Přes program Mall Partner na něm prodává přes 2000 partnerských obchodníků, kteří s Mallem získali nový prodejní kanál. Celkově tržiště nabízí přes dva miliony položek. Největší růst Mall aktuálně eviduje ve Slovinsku, kde je pod značkou mimovrste již v úterý jedničkou na trhu.



„Covid-19 samozřejmě přispěl k našemu růstu, ale rozhodně nebyl hlavním důvodem našeho hospodářského zlepšení. Meziroční tempo růstu se oproti předchozím letům lehce zrychlilo, zásadním zlepšením ovšem prošla transakční ekonomika. Ozdravili jsme téměř všechny poměrové ukazatele, provedli důslednou revizi byznys modelu, zefektivnili logistiku a mimo jiné také vsadili na růst našeho tržiště, což je model prodeje, který nám dává obrovský smysl a v mnoha segmentech je pro nás jednoznačně efektivnější,“ uvedl výkonný ředitel Jan Hanuš. Výsledek podle něj o 500 milionů překonal očekávání.

Mezi obratově nejsilnější kategorie na Mallu tradičně patřila elektronika v čele s televizemi, mobilními telefony a notebooky, následovala velká bílá technika zastoupená pračkami, ledničkami a myčkami. V první desítce je dále Lego, kávovary, vysavače či vysoušeče vzduchu. Do druhé desítky se probojovaly také dětské pleny, krmení pro psy, obuv a letos poprvé také dětské mléko.



Během dalších tří let chce Mall nabízet již 30 milionů položek a dále upevňovat svou pozici nákupní galerie s nejširší nabídkou zboží na trhu. Vedle rozvoje služeb pro partnerské obchodníky je pro skupinu prioritou také dále pracovat na uživatelské přívětivosti celého nákupního procesu. Kromě kvality návazných služeb v čele s logistikou Mall masivně investuje také do IT, a to s cílem maximálně zefektivnit orientaci na webu, optimalizovat rychlost vyhledávání či lépe přizpůsobit jednotlivé sekce webu specifickým segmentům zboží, jako je třeba móda.

Mall Group působí v devíti zemích a s více než 4000 zaměstnanci nabízí své služby 130 milionům obyvatel střední a východní Evropy. Je spoluvlastněná investiční skupinou Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, investiční skupinou PPF a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Role řídícího akcionáře připadá skupině Rockaway.