Nedostatek paliv podle mluvčího asociace Václava Louly nehrozí. Analytici přičítají vyšší poptávku předzásobování motoristů a také většímu zájmu řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
Vyšší poptávku potvrzují i některé řetězce. Například EuroOil zaznamenal v březnu nárůst výtoče pohonných hmot až o 60 procent. Mírně vyšší poptávku potvrdila také společnost MOL. V posledních týdnech se ovšem podle ní už poptávka postupně vrací do průměru. „Někteří zákazníci se předzásobovali pohonnými hmotami v souvislosti s očekáváním dalšího růstu cen,“ řekl manažer MOL Česká republika Mikuláš Duda.
Zásobování čerpacích stanic je i tak podle asociace plynulé a nedostatek paliv nehrozí. Na některých místech ovšem čerpadláři připustili ojedinělé výpadky. Jde podle nich o jednotky pump, nejčastěji pak u hranic. Podle Louly šlo o maximálně hodinové prodlevy u prémiových produktů.
Důvodem případných výpadků ale podle čerpadlářů není nedostatek surovin, ale tlak na logistiku. „Řešíme to zapojením dalších externích kapacit v dopravě,“ uvedl mluvčí Čepra Marek Roll.
Růst cen pohonných hmot je přímým důsledkem prudkého zdražování ropy na trhu. Vyšší růst ceny nafty je přitom podle asociace zapříčiněn její vyšší spotřebou i rostoucím zdrojovým napětím. Motorová nafta má podle ČAPPO v Evropě podíl na spotřebě kolem 66 procent, v Česku pak 72 procent. „Evropa musí dovážet motorovou naftu, to platí i pro ČR. Některé asijské země přitom export pohonných hmot zastavily včetně Ruska,“ podotkl Loula.
Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední dva týdny zdražil kvůli válce v Íránu o 3,79 koruny na průměrných 41,49 Kč za litr a nafta o 6,36 koruny v průměru na 48,15 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z víkendových údajů společnosti CCS.