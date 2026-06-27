Podmínkou však je, že zaměstnanci budou souhlasit s výrazným snížením mezd. Mzdy na Slovensku jsou totiž výrazně nižší než mzdy německých zaměstnanců Porsche.
„Drží nám před nosem mrkev v podobě slibu modelu Cayenne a jistého vytížení závodu, ale zároveň požadují výrazné mzdové škrty,“ uvedli zástupci zaměstnanců.
Porsche podle FAZ chce do Lipska přesunout výrobu všech tří verzí modelu Cayenne. Jde o verze se spalovacím motorem, hybridním pohonem a o čistě elektrickou variantu. Automobilka se k informacím nevyjádřila ani na dotaz FAZ ani agentury Reuters.
Mluvčí pouze deníku potvrdil, že firma se zaměstnanci jedná. Předseda podnikové rady zaměstnanců Ibrahim Aslan uvedl, že „stále zbývá projednat několik témat“. „V zájmu zaměstnanců i společnosti je naším cílem postupovat rychle. Kdy a jak se tak stane, bude záležet na příštích týdnech,“ řekl.
Přesun výroby je součástí rozsáhlého úsporného programu koncernu Volkswagen. Porsche se potýká s pokračujícím poklesem odbytu. V prvním čtvrtletí letošního roku dodávky meziročně klesly o 15 procent na 60 991 vozů, v Číně se propadly o 21 procent na 7 519 automobilů.
Za celý loňský rok provozní zisk Porsche klesl o 92,7 procenta na 413 milionů eur (10 miliard Kč), tržby se snížily o 9,5 procenta na 36,3 miliardy eur a provozní marže činila 1,1 procenta proti 14,1 procenta o rok dříve.
Nový generální ředitel Porsche Michael Leiters připravuje rozsáhlou restrukturalizaci společnosti. Kromě přesunu výroby modelu Cayenne plánuje uvést nové modely, omezit počet variant vozů a dále snížit počet pracovních míst.
V centrále Porsche ve Stuttgartu-Zuffenhausenu a ve vývojovém centru Weissach jsou podle zdrojů deníku ohroženy nižší tisíce pracovních míst. „Příliš jsme vyrostli, zejména v nepřímých činnostech. Abychom dlouhodobě zajistili konkurenceschopnost, dosud plánovaná redukce nestačí,“ cituje FAZ z Leiterova nedávného projevu na valné hromadě.
Teprve v pátek se v německém tisku objevily informace, že šéf koncernu VW Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá VW celosvětově zrušit až 100 tisíc pracovních míst, což je asi 15 procent současných stavů, napsal list Manager Magazin. Jde zhruba o dvojnásobek avizovaného počtu propouštěných podle dříve schváleného plánu úsporných opatření.
Podniková rada VW a odborový svaz IG Metall varovaly, že se budou popsaným opatřením bránit. Premiér spolkové země Dolní Sasko Olaf Lies uvedl, že země s plánem nesouhlasí. Tato spolková země drží ve Volkswagenu pětinový podíl.