Poslední budka v malé vsi přilákala zástupy zvědavců. V poslední době už ji nikdo nevyužíval, říká starosta

HLUBYNĚ V malé obci Hlubyně na Příbramsku žije jen zhruba 150 obyvatel. Turistům dlouhá léta neměla co nabídnout a výletníci proudili spíše za renesančním zámkem a dalšími pamětihodnostmi do sousední Březnice. V posledních týdnech se však do Hlubyně vypravily zástupy lidí z celé republiky, včetně médií. A to jen proto, aby si stačili pořídit památeční fotografii s úplně poslední telefonní budkou v Česku. Právě dnes totiž éře telefonních budek definitivně odzvoní – tu v Hlubyni má její provozovatel, společnost O2, odstranit.

Poslední slovo Ondřeje Neffa: Sbohem, budko „U budky se teď dveře netrhnou. Potkáváme tam lidi ze všech koutů České republiky. Jezdí si ji fotit, ale hojně nás navštěvují také média, která u ní natáčejí reportáže,“ sdělil serveru Lidovky.cz starosta Hlubyně Petr Boukal.

Všichni mají mobil Symbol éry před mobilními telefony a internetem v domácnostech má už své zlaté časy za sebou. „Našim obyvatelům za svých časů dost posloužila, pevnou linku mělo jen pár baráků. Pak ji také hodně využívali místní chataři,“ vzpomíná Boukal. Zpočátku hlubyňská budka fungovala na karty, které byly k zakoupení i v místních potravinách. Později už přijímala jen mince. Za poslední roky ale její sluchátko zvedl jen málokdo, v Hlubyni se mu překvapivě vyhýbali také vandalové. „Sluchátko u naší budky nikdy utržené nebylo,“ konstatuje starosta s nostalgickým úsměvem.

Končí éra telefonních budek. Z Česka mizí poslední veřejný automat, lidem sloužily 110 let Svůj primární účel však telefonní budka v Hlubyni už dávno neplní. „V poslední době už ji nikdo nevyužíval, takže nás ani moc nemrzí, že o ni přijdeme. Všichni místní mají vlastní mobilní telefon,“ říká Boukal. Stejně postupnou likvidaci telefonních budek v Česku zdůvodňuje i jejich největší provozovatel, telekomunikační společnost O2. „V České republice máme jedno z nejlepších pokrytí mobilním signálem v Evropě a v době, kdy téměř každý vlastní mobilní telefon, pevnou linku nebo někoho takového má ve svém nejbližším okolí, ztratily telefonní budky smysl,“ sdělila webu Lidovky.cz mluvčí O2 Lucie Svobodová. Oblíbený terč vandalů Podle ní navíc nebylo v poslední době výjimkou, že se telefonní budky stávaly oblíbeným cílem vandalů. „Využití automatů výrazně klesalo – v posledních letech z řady z nich lidé volali méně než jednou za měsíc a budky se spíše než místem pro volání stávaly terčem vandalů a zdrojem takzvaného vizuálního smogu,“ říká Svobodová. Podle ní se proto na provozovatele často obraceli i samotní zástupci měst a obcí, či dokonce obyvatelé s žádostí o odstranění budky v jejich okolí. „Rozhodli jsme se proto raději investovat do rozvoje modernějších technologií, které lidé skutečně využijí,“ dodala mluvčí. Telefonní automaty v centru Prahy začínají mizet. Budky chce radnice využít k dalším účelům Ještě před 20 lety přitom O2 v Česku provozovala přes 30 tisíc telefonních budek, které kromě soukromých hovorů sloužily i pro případy tísňového volání a ohlašování mimořádných událostí. Od té doby se však jejich počet kvůli klesajícímu využití v souvislosti s nástupem mobilních technologií snižoval. Už na konci roku 2019 firma zrušila 2750 telefonních automatů, které provozovala komerčně mimo univerzální službu, tedy bez dotace státu. Loni pak už O2 provozovala už jen 1150 telefonních budek v obcích do 200 obyvatel. Ke konci roku 2020 ale byly automaty v nich odpojeny a budky firma postupně demontovala.