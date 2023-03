Nejvíc poboček zavře pošta v Praze a Ostravě, ukazuje pracovní seznam

V pracovní verzi dokumentu zveřejněné webem Seznam Zprávy připadá největší počet zavřených poboček na krajská města. Dopady ale pocítí třeba i Kladno, Opava či Karviná se čtyřmi uzavřenými pobočkami, nebo Havířov s pěti.

„I po zrušení tří set poboček bude mít Česká republika nejvíce pošt na deset tisíc obyvatel ze všech zemí Evropské unie. Stále budeme mít zcela unikátní obrovskou poštovní síť,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan. Odpoledne na Twitteru uvedl, že pošta ve čtvrtek starostům sdělí, které pobočky se budou rušit. Návrh snížení počtu provozovaných pošt musí ještě schválit vláda, podle Rakušana to bude zřejmě příští týden.

„Slíbil jsem, že starostové budou první, kdo se dozví, která pobočka pošty se u nich bude rušit. A protože dílčí informace unikají do médií, požádal jsem poštu, aby tuto informaci starostům sdělila už dnes,“ uvedl Rakušan. Starostové dostanou zprávu do datové schránky. V pondělí pak pošta na tiskové konferenci detailně popíše, jak se výběr rušených poboček uskutečnil.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Slíbil jsem, že starostové budou první, kdo se dozví, která pobočka pošty se u nich bude rušit. A protože dílčí informace unikají do médií, požádal jsem poštu, aby tuto informaci starostům sdělila už dnes. Starostové budou informováni zprávou do datové schránky.

Podle Rakušana budou zástupci České pošty mluvit s každým starostou, jehož města nebo obce se rušení poboček týká. Pokud narazí na okolnosti, které při rozhodování a uzavření pobočky nebyly známé, mohou rozhodnutí přehodnotit, sdělil ministr. „Např. pokud město má v nějakém území rozsáhlé rozvojové plány. Předpokládám ale, že půjde o výjimečné případy,“ dodal.

Podle informací MF DNES je mezi kandidáty na ukončení provozu třeba i přepážka ve svitavském Lačnově.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka podnik zatím nebude komentovat jednotlivá místa, kterých by se mohla restrukturalizace dotknout. „Čekáme na vypořádání připomínek Českého telekomunikačního úřadu do té doby, než budou jasné nové parametry, seznam nebudeme zveřejňovat. Tedy nemůžu komentovat jednotlivé obce,“ uvedl v odpovědi pro MF DNES a obdobně se vyjádřil i k tabulce zveřejněné Seznamem.

Na seznam rušených pošt netrpělivě čekají starostové a hejtmani po celé republice. Podle ČTÚ je minimální počet poboček stanovený na 3 200 tak, aby byly pro každého obyvatele nejdále dva kilometry od jeho bydliště vzdušnou čarou. Nově by se podle návrhu telekomunikačního úřadu počet poboček měl snížit na 2 900 a vzdálenost naopak zvýšit na tři kilometry.

Česká pošta v souvislosti se snižováním počtu poboček rozdá výpovědi zhruba 1 600 zaměstnanců. Další z 2 269 rušených míst jsou neobsazená. Na pracovněprávní stránku podávání výpovědí a dodržování stanovených kritérií propouštění budou dohlížet odboráři České pošty.

Rakušan si odpoledne na únik informací kolem rušení poboček postěžoval. „Pošta chtěla seznam rušených poboček zveřejnit ve chvíli, kdy to bude schváleno vládou. To mělo být příští týden. Nicméně dnešní únik do médií způsobil změnu našeho postoje,“ řekl Rakušan.

Jak upřesnil, ještě dnes management České pošty rozešle do všech měst a obcí, kterých se rušení poboček České pošty týká, informativní datovou zprávu. Učiní tak proto, že vláda dala starostkám a starostům slib, že budou první, kdo se o rušení poboček v jejich sídlech dozví.

„Příští týden vyrazí management České pošty do terénu a všechny starosty, primátory a hejtmany, kterých se to týká, se situací seznámí a dopodrobna je bude informovat,“ dodal Rakušan.

Jak to bude vypadat po jednotlivých městech?

Tři pobočky mají skončit například v Chrudimi. Starosta František Pilný (ANO) považuje návrh za „nehoráznost“. Zatím neví, kterých poboček se to bude týkat, ale snížení ze čtyř na jednu je podle něj neudržitelné.

„I kdyby zůstala hlavní pošta na Resselově náměstí, nemůže to zvládnout, už teď se tam ve špičce tvoří dlouhé fronty. Další pošta na sídlišti U Stadionu má spádovost asi 8 000 obyvatel, pobočka Na Šancích 5 000 obyvatel a v Medlešicích 1 000 lidí. Na hlavní poště by se zdvojnásobil počet zákazníků, to je mimo její možnosti,“ řekl Pilný.

Také podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je návrh na zrušení čtyř z osmi poboček ve městě nehorázný. „To je prostě moc. Jsme město starších obyvatel a navíc položené v kopcích. Není tak jednoduché pro starší lidi si dojít nebo dojet třeba na kole na poštu. Chápu, že se s Českou poštou musí něco udělat, ale ne takto,“ uvedla primátorka.

Pokud by podle ní přišla pošta s plánem dřív, bylo by možné jednat, například najít levnější řešení pronájmů prostor nebo přizpůsobit linky MHD tak, aby vozily občany na zbývající pobočky.

S radnicí Hradce Králové podle vedení města pošta nejednala. „Zatím víme jen z médií, že těchto rušených poboček má být sedm, což je polovina všech hradeckých pošt. Zcela jistě to bude znamenat pro řadu obyvatel našeho města komplikaci, především pro starší generaci. Jakmile budeme mít k dispozici seznam konkrétních pošt, pokusíme se vyvolat jednání s Českou poštou či ministerstvem,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

V Jihlavě by se měly zrušit dvě pobočky ze šesti. „Víme o tom jen přes novináře,“ řekl ve čtvrtek radní David Beke (ODS). „Dokud bude nutnost využívat služeb České pošty, musí její pobočky zůstat v dosahu i hůře se pohybujícím občanům. Pokud by mělo jít jen o tupé škrty, budeme striktně proti,“ uvedl. Také představitelé Brna, Liberce nebo Ostravy ČTK sdělili, že zatím mají informace jen z médií.

Rušením poboček chce pošta snížit ztrátu. Ta za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Celý proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard Kč.