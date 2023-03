PŘEHLEDNĚ: Pošta zveřejnila, které pobočky od léta zruší. Jen v Praze skončí 35 míst

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent, uvedla pošta ve zprávě. Na vině je podle ní především digitalizace, kvůli které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba,“ říká pověřený zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán.

„Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ dodává Štěpán.