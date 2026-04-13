Potravinový doplněk ukrýval léčivo používané ve viagře. Inspekce ho zakázala

  13:27aktualizováno  13:27
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) objevila na českém trhu potravinový doplněk s názvem VIP Power slibující zvýšení sexuální výkonnosti. Přípravek podle laboratorního rozboru obsahuje léčivou látku sildenafil. Ten je běžně dostupný pouze na předpis a pro některé spotřebitele může být zdravotním rizikem.

Bylinný doplněk stravy na podporu sexuální výkonnosti s rizikovou látkou sildenafil. | foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Na obale výrobku s rizikovou látkou nebyla uvedená například ani šarže, ani datum minimální trvanlivosti. Výrobek pochází z Bulharska. Distributorem je společnost Proxala.

„Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali kontrolním nákupem z webových stránek www.vippower.cz,“ uvedl mluvčí SZPI Marek Bartík. Na oficiálním webu se nyní nachází informace, že je e-shop vypnutý.

Sildenafil se vyskytuje v léčivých přípravcích určených k léčbě erektilní dysfunkce nebo vysokého tlaku v plicních cévách. Tyto léky jsou dostupné pouze v lékárnách a výhradně na lékařský předpis.

Státní zdravotní ústav s ohledem na množství sildenafilu ohodnotil výrobek jako vysoce rizikový pro lidi, kteří jsou na něj citliví či nejsou zcela zdraví. Inspekce proto zakázala uvádění doplňku na trh.

SZPI z toho důvodu důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří již mají zmíněný výrobek doma, aby jej z preventivních důvodů nekonzumovali a vrátili zpět prodejci.

„Doplňky stravy jsou potravinami, které představují koncentrované zdroje vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s výživovým účinkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o potraviny a nikoliv léčiva, nemohou obsahovat léčivé látky,“ uvedl mluvčí SZPI Marek Bartík.

