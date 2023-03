Co se dnes Čechům vyplatí nakupovat v Německu, Polsku nebo na Slovensku? Porovnali jsme ceny

Dvojí kvalita potravin byla vždy velké téma, které nakonec – jako v první zemi v Evropské unii, v květnu 2021 zapověděla novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Ta zakázala prodávat stejný výrobek na trzích různých členských zemí s různým složením.

Zejména v zemích tzv. východního bloku, do kterých patří i Česká republika, se ve stejném obalu, a tedy se zdáním shodného výrobku, prodávaly potraviny s horším složením. Typickým příkladem byl cukr vs. glukózovo-fruktózový cukr, slunečnicový vs. palmový olej nebo smetana vs. rostlinná náhražka. Levnější složení je samozřejmě stále možné, ale musí na něj být na obale upozorněno.