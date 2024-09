Máslo je nejdražší od začátku roku, jeho cena stoupla o dvacet procent

Nejvíce od začátku roku stojí i bílý jogurt, naopak nejméně vejce a konzumní brambory, jejichž cena letos zatím spíše rostla. Ceny, které ČSÚ zjišťuje jednorázově v terénu, nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.

Kelímek bílého jogurtu o 150 gramech podle ČSÚ aktuálně vyjde na 11,65 koruny, to od ledna představuje nárůst o 0,78 procenta a meziměsíčně o 3,93 procenta. Přesto je ale jogurt levnější než loni, kdy stál 12,31 Kč. Nejméně, 42,14 koruny, pak letos zatím stojí balení deseti vajec a kilogram konzumních brambor. Ty od března do června meziměsíčně neustále zdražovaly, přičemž nejvíce, 32,61 Kč, stály právě v červnu. V září je lidé koupí za 25,76 koruny, což je pokles i meziročně, a to o 8,46 procenta.

Celkem v září meziměsíčně zdražilo šest ze třinácti sledovaných položek, v srpnu to bylo osm položek. Kromě másla a bílého jogurtu si lidé v září proti srpnu připlatí také za kilogram krystalového cukru, podle ČSÚ o 3,04 procenta. Stejně jako u jogurtu ale platí, že meziročně cukr stojí méně. Více peněz než v srpnu lidé dále vydají za mléko, konzumní kmínový chléb a bílé pečivo.

Omezili jste kvůli aktuální ceně másla jeho nákup? ANO 24 NE 16

Naopak o 2,13 procenta na 18,87 koruny meziměsíčně mimo jiné zlevnil kilogram pšeničné hladké mouky. Pokles je to i proti lednu, o 7,5 procenta, a meziročně, kdy loni v září mouka stála 21,02 koruny.

Potraviny se začátkem letošního roku přesunuly do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent přešla většina nápojů.

