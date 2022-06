Obchody zdražily pečivo rychleji, než rostla cena od pekáren, ukazuje svaz

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla cena chleba na regálech od loňského léta, kdy začal zdražovat plyn, ze zhruba 25 korun na současných 35 až 36 korun za kilogram. Pekárny ale zvýšily ceny pouze o čtyři koruny na kilogram, v dubnu kilogram stál kolem 21 korun, upozornil ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumil Hlavatý.

Obdobná situace je pak podle ředitele svazu také u cen pečiva. Tam kilogram rohlíků z pekárny zdražil o zhruba pět korun na 35 Kč, u pšeničného spotřebitelského pečiva se cena zvýšila ze 46 korun na současných více než 60 Kč.

Zdražování bude pokračovat kvůli cenám plynu

Doba zdražování pak podle Hlavatého není u konce. Jedním z hlavních důvodů je nárůst cen plynu, který je meziročně na trojnásobku cen. Řada pekáren ale podle něj ještě stále platí loňské fixní ceny, až přejdou na hodnoty podle burzy, dojde k dalšímu raketovému zdražení. V současnosti má na celkové ceně nákladově největší podíl cena mouky, plyn ji podle Hlavatého ale brzy předežene. Svaz proto dlouhodobě apeluje na vládu, aby zastropoval ceny energií.

9. června 2022

Pekaři spoléhají na řešení skrze evropské peníze – fond krizové pomoci. Pravidla pro čerpání by mělo určit ministerstvo průmyslu a obchodu, jak už ve středu ale uvedla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, pravidla by měla být hotová až na přelomu prázdnin. Pekárny podle Hlavatého nákladové ceny trápí nyní a budou je ničit každý následující týden, je tak možné, že do státní záchrany jich několik skončí.

V Česku je podle svazu zhruba 700 pekáren, z toho 500 řemeslných, 100 průmyslových a stovka v rámci obchodních řetězců. Roční obrat oboru činí 25 miliard korun, pekárny vyrobí 575 tisíc tun produktů, z toho 44 procent chleba a 48 procent pečiva. V pekárnách pracuje 23 tisíc lidí, z toho 15 procent cizinců, většina je dlouhodobě z Ukrajiny.

Pokud si lidé chtějí pečivo delší dobu uchovat v dobré kvalitě, neměli by ho teplé balit do mikrotenových sáčků, ale dát ho do sáčků papírových. Doma si ho pak uložit do plátěné utěrky nebo plátýnka, doporučuje svaz.