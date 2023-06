Jako na houpačce. Ceny potravin opět padají, důvodem je sezona a přebytky

„V posledním měsíčním přehledu spotřebitelských cen jsme zaznamenali signifikantní pokles akčních cen zeleniny a mléčných výrobků,“ zmiňuje Gjurses Siderov, produktový manažer projektu AkcniCeny.cz.

Podle portálu byl nejvýznamnější cenový pokles u rajčat odrůdy keříkových. Jejich akční cena se v květnu proti dubnu snížila o 30 procent, což znamená, že je mohli spotřebitelé pořídit za 34,90 korun. Dalším příkladem byly bílé papriky, kde jsme zaznamenali meziměsíční pokles ceny o 17 procent.

„Stojí však za zmínku, že jsou papriky proti stejnému období minulého roku stále o 25 procent dražší a v květnu je mohli zákazníci zakoupit za 49,90 korun,“ říká Siderov.

Ceny zeleniny udává evropský trh a především pak přední zeleninové evropské velmoci, jako jsou Španělsko, Itálie nebo třeba Nizozemsko či sousední Polsko. „My jsme jen velmi malou pěstitelskou zemí – navíc závislou na dovozu zeleniny k nám. Tuzemská produkce pokrývá spotřebu zeleniny pouze z jedné třetiny, dvě třetiny zeleniny, kterou každý z nás během roku zkonzumuje, se k nám musí dovézt,“ upozorňuje Zuzana Přibylová ze Zelinářská unie Čech a Moravy.

S blížící se sklizní zeleniny v našich klimatických podmínkách dochází k postupnému snižování závislosti na dovozech, a tím i stabilizaci cen pro zákazníky na pultech.

Aktuálně se plně rozjíždí tuzemská letošní zeleninová sezona, v jižních státech jako Španělsko či Itálie začala již o dva měsíce dříve, proto je zeleniny na celoevropském trhu dostatek a ceny tak klesají. Jaký bude vývoj v následujících měsících, určí až vývoj počasí u nás i v Evropě.

„Kromě sezonnosti se do cenového vývoje zeleniny promítá řada dalších faktorů, jako jsou náklady na produkci, dostatek či nedostatek pracovníků v zemědělství a s tím související výše mezd či aktuální stav zásob vody v půdě,“ popisuje říká tisková mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková. Dodává, že jihoevropské státy nyní sužuje sucho, které místní nepamatují již řadu let, a ovlivňuje samozřejmě také práce v zemědělství.

Vývoj akčních cen potravin Produkt 2022/05 2023/04 2023/05 Meziměsíční rozdíl Meziroční rozdíl Okurka salátová hadovka 1 ks 8,9 8,9 6,9 -22 % -22 % Keříková rajčata červená 1 kg 26,34 49,9 34,9 -30 % 32 % Paprika bílá 1kg 39,9 59,9 49,9 -17 % 25 % Banány 1kg 19,9 23,9 19,9 -17 % 0 % Jablka červená 1kg 13,69 14,9 14,9 0 % 9 % Brambory 5 kg 47,9 59,9 59,9 0 % 25 % Zátkova mouka 1 kg x 19,9 16,9 -15 % x Máslo 250 g 39,9 27,9 27,9 0 % -30 % Vejce čerstvá M 10 ks 29,9 34,9 29,9 -14 % 0 % Madeta Jihočeské mléko polotučné trvanlivé 1l 14,9 16,9 14,9 -12 % 0 % Madeta Jihočeské mléko plnotučné trvanlivé 1l 17,9 20,9 18,9 -10 % 6 % Kunín Zakysaná smetana klasik 12% 13,46 15 13,9 -7 % 3 % Zott Jogobella Jogurt 150 g 8,4 8,74 8,51 -3 % 1 % Kuře chlazené 1kg 54,9 64,9 64,9 0 % 18 % Kuřecí prsní řízky chlazené 1 kg 139 129 109,9 -15 % -21 % Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 79,9 89,9 89,9 0 % 13 % Tchibo Gold Selection 200 g 84,9 109,9 99,9 -9 % 18 %

Propad sýrů

Ještě v únoru se průměrná akční cena 250gramového másla pohybovala přibližně 46 korun. Meziročně se cena snížila o 30 procent a podle portálu AkcniCeny.cz druhý měsíc v řadě bylo možné jej zakoupit i za 27,90 korun.

Podle potravinářské komory je mléka a mléčných výrobků dostatek, v některých regionech v celé Evropě i nadbytek. Výrobci mléko suší a skladují. „V tuto chvíli jsou velké slevy na máslo, mléko, mléčné výrobky. Velký objem sýrů se prodává i v akcích a ve slevách na konci doby trvanlivosti. Objem prodaných sýrů se ale snižuje, sýry se prodávají stále méně. Pro některé druhy sýrů je to nejhorší rok, co se týče objemu prodejů za poslední desetiletí,“ říká mluvčí Potravinářské komory Helena Kavanová.

Lidé nemají peníze, šetří a nakupují levnější výrobky s nízkou přidanou hodnotou, na odbyt jdou nejvíce privátní značky a zlevněné výrobky. „V sousedním Německu se propadl odbyt sýrů o pět až deset procent, ale obrat narostl průměrně o 18 procent. Současný trend je tedy prodej v akcích,“ dodává Kavanová.

Kuřecí z Ukrajiny

„Současným palčivým problémem je dovoz kuřecího masa z Ukrajiny. Hlavním problémem je cenový dumping ukrajinských dovozců, což jsou vesměs západoevropské firmy, které vyjmenované podniky vlastní a dováží nejen napřímo, ale i přes Polsko, Slovensko a možná i další země,“ upozorňuje na fakt zástupci Potravinářské komory.

Podle ní se vůbec se neřeší bezpečnost, hygiena, welfare ani životní prostředí a nekvalitní a levné dovozy ničí producenty zejména z nových členských států.

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová v pořadu České televize Máte slovo také nedávno uvedla, že existuje velký slovenský dodavatel, který nakupuje všechno na Ukrajině, a protože to evropská legislativa dovoluje, na Slovensku to přebalí a přeznačí a doveze to sem jako slovenské. Nejde o falšování potravin, podle evropské legislativy to bohužel může přebalit, jedná se o další zpracování a označit jako slovenské. „Je tlak, konkrétně u drůbežího masa, aby se toto změnilo a muselo být skutečně uvedeno, kde se zvíře narodilo, kde bylo poraženo a kde bylo eventuálně zpracováno, zabaleno apod. SVS kontroluje, ale má malou kapacitu, takže kontroluje pouze část dovezených výrobků, odhadujeme tak 10 procent,“ uvádí Večeřová

Zemědělci mají omezený vliv na cenu

Agrární komora však zdůrazňuje, že čeští zemědělci neurčují ceny potravin na pultech obchodů a mají omezený vliv i na ceny, za které svou produkci sami prodávají. Do cen v regálech se promítají kromě cen zemědělců dále náklady a přirážka potravinářů, náklady na přepravu, náklady na skladování, a především náklady a přirážka velkých obchodů.

„Smutná realita je, že zahraniční obchodní řetězce tlačí na své dodavatele často neférovým způsobem, aby jim dodali potraviny za co nejnižší ceny, a v průběhu loňského roku si k ceně potravin přirážely v řadě případů nepřiměřené částky, což zákazník nikdy nemůže sám rozklíčovat. Vítáme proto, že se Ministerstvo zemědělství situací zabývá a kdo se podílí jakou měrou na ceně potravin se stalo součástí veřejné debaty, což samozřejmě může mít rovněž vliv na ceny v obchodech,“ uzavírá Barbora Pánková z Agrární komory.