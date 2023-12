Po snížení DPH potraviny zdraží, zjistil od obchodníků ministr Výborný

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza vzápětí po ministrově vystoupení novinářům sdělil, že dodavatelé mají ke zdražení důvod, protože porostou ceny energií a vláda se rozhodla výrobcům potravin už s jejich cenami nepomáhat.

Prouza uvedl, že dodavatelé zdraží o 10 až 15 procent, snížení DPH o tři procentní body tak změnu nevyrovná. Podle Výborného je tento stav špatný. Navíc vzroste DPH na nápoje, které tak také zdraží. U nich, mimo jiné u kojeneckých vod, tak vzrostou ceny prakticky nejvíc z celého sortimentu, protože se do nich navíc promítne o šest procentních bodů vyšší DPH.

Výborný již dříve navrhoval zavedení aplikace, která by ceny monitorovala, obchodní řetězce ji ale podle něj zavrhly. O tom, že potraviny nezlevní, hovořila už dříve také šéfka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, podle které rostou prakticky všechny náklady a na zlevňování tak není prostor.

Výborný preferuje neformální tlak

Prostor pro svázání cenotvorby legislativou Výborný nevidí, chce i nadále tlačit na řetězce spíš neformálně. Podle něj není důvod pro zdražování, jak ho například ohlásil generální ředitel Madety Milan Teplý. Ten před týdnem uvedl, že největší česká mlékárna od ledna zdraží výrobky nejméně o tři až pět procent kvůli rostoucím nákladům na energie a pohonné hmoty.

Více aktivní by podle něj měl být také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Problém s cenami je podle Výborného hlavně na linii mezi obchodníky a potravináři. Jako příklad uvedl právě Teplého, argumentoval, že naopak ceny mléka klesají a ceny by tak naopak měly klesat. „Vyjádřil jsem své překvapení,“ dodal k informaci, že by se ceny měly od Nového roku zvedat.

Podle něj není možné, aby nákupy v ČR stály o 70 procent více než v Polsku i přes rozdílnou DPH. Tyto srovnávací nákupy Prouza odmítl, protože vždy jde o metodiku toho, co se do nákupního koše zařadí. Podle údajů Českého statistického úřadu podle něj jsou české potraviny stále šesté nejlevnější v EU, i přes jedny z nejvyšších cen energií.

Navíc podle něj vláda nesmyslně zrušila jediné investiční dotace do potravinářství, ale stále poskytuje provozní pro zemědělce, s čímž nesouhlasí. Podle Prouzy si měla vláda, pokud chtěla levnější potraviny, uvědomit, že dělá spoustu kroků naopak k jejich zdražení. Řetězce už nemají prostor ke snižování obchodní přirážky, jejich ziskovost klesla loni na 2,13 procenta proti předloňským 2,68 procentům.

